كايزر: مبخوت قيمة فنية كبيرة ولن نفرط في التفاؤل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إن مواجهة فريقه أمام خورفكان ورغم الفوز الذي حققه الفريق برباعية، أكدت بوضوح على صعوبة جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ولكن الجزيرة نجح في فرض أفضليته على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص وكثف من محاولاته الهجومية، خصوصاً في الشوط الثاني مما سمح بالعودة في النتيجة وتسجيل أربعة أهداف.

وأضاف مارسيل كايزر خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: ارتفع نسق الأداء الهجومي في الشوط الثاني وصنعنا الكثير من الفرص للتسجيل ونجحنا في إدراك التعادل وتسجيل المزيد من الأهداف. كما أشاد مدرب الجزيرة بتوهج هداف ومهاجم فريقه علي مبخوت الذي سجل «هاتريك»،

وقال: أعرف القيمة الفنية الكبيرة لعلي مبخوت، وأرقامه في بداية الموسم تثبت للجميع ما يمثله بالنسبة لنا، في الموسم الماضي مررنا بظروف صعبة وغاب مبخوت وخلفان مبارك، وتعرضنا لانتقادات عدة، ولكني كنت أتقبل ذلك الأمر. وختم: فزنا في أول مباراتين ولكني لا يمكن أن أسمح بالإفراط في التفاؤل، فهما مجرد مباراتين بست نقاط ولا يزال أمامنا مواجهات صعبة مقبلة.

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