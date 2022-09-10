أوليفيرا يحلّق بالوصل وشباب الأهلي يخطف النواخذة

المصدر: تغطية: ياسر قاسم - محمد فضل - إيهاب زهدي - محمد صادق

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نجح فريقا الشارقة والجزيرة في الوصول إلى النقطة السادسة بعد فوزهما في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ليقفا في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، ويتقدم الشارقة على شريكه في الصدارة بفارق هدف، بعد أن واصل عروضه القوية بفوزه على ضيفه بني ياس 0-3، الذي ظل في نقاطه الثلاث، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول بفضل تألق اللاعبين الجدد وتحديداً الثنائي «الكاسير» و«بيانيتش» صاحبي الهدفين الأول والثاني ومعهما لوان بيريرا صاحب الهدف الثالث.

وحقق الجزيرة انتصاره الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مضيفه خورفكان 2-4 في المباراة التي أقيمت أمس على استاد صقر بن محمد القاسمي.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على دبا الفجيرة بهدفين نظيفين، فيما تلقى خورفكان هزيمته الثانية على التوالي.

ويدين الجزيرة بالفضل إلى هدافه علي مبخوت الذي سجل «الهاتريك» الأول له هذا الموسم والـ 15 في تاريخه بدوري المحترفين، ليصل مبخوت إلى الهدف الخامس هذا الموسم بعد مرور جولتين.

ونجح الإمبراطور الوصلاوي في تحقيق فوزه الأول بعد تخطيه عقبة مضيفه البطائح بنتيجة 1-2 ليتعرض الوافد حديثاً لدوري الأضواء للهزيمة الأولى في المسابقة ويتجمد رصيده عند 3 نقاط، فيما رفع الوصل رصيده إلى 4 نقاط أحرز ثنائية الإمبراطور نجمه البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا في الدقيقتين 45، 74، فيما أحرز يتيمة الخاسر الكاميروني أناتول أبانغ في الدقيقة 54.

وقلب شباب الأهلي تأخره أمام مضيفه دبا الفجيرة بهدف، إلى فوز غالٍ بنتيجة 1-2، في مباراتهما على ملعب إستاد دبا الفجيرة، وحصل شباب الأهلي على النقاط الثلاث، بينما لا يزال «النواخذة» دون أي نقاط، مع العلم أن الفريقين خسرا الجولة الأولى للدوري. وسجل لشباب الأهلي، يوري سيزار ودومبيا في الدقيقتين 66 و86، وأحرز هدف دبا الفجيرة ألكسندر سكيتش في الدقيقة 45.

وجاء الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين إلى حد كبير، ولكن تمكن دبا الفجيرة، من التسجيل في الدقيقة و في الشوط الثاني أدرك يوري سيزار، التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 66، ونجح شيكنا دومبيا، في تسجيل هدف ثانٍ لشباب الأهلي في الدقيقة 86، ليقود فريقه إلى فوزه الأول في الدوري.

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