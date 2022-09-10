العين والظفرة.. تحديات وطموحات

المصدر: العين- طلحة عبدالله، أبوظبي- أحمد عيسى

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يستضيف العين، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الساعة 17.45 من مساء اليوم، فريق نادي الظفرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة التحديات والطموحات؛ إذ يبحث الفريقان عن نتيجة ترضي طموحات أنصارهما بعد أن خرج كل منهما بنقطة واحدة من الجولة الافتتاحية. وشدد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على أهمية وضرورة اللعب بقوة أمام الظفرة اليوم، والعمل على ترجمة الفرص إلى أهداف.

ووصف نيبوشا فيجنيتش مدرب الظفرة المواجهة بالصعبة، ذاكراً أن العين فريق قوي ومميز في الدفاع والهجوم، والفوز عليه يتطلب جهداً كبيراً من لاعبيه.

وأكد أن فريقه أكمل تحضيراته للقاء وجاهز بدنياً ومعنوياً وأضاف: نحترم العين وجميع فرق الدوري، لكننا نلعب دائماً للخروج بنتيجة الفوز، وأنا على ثقة بأن اللاعبين سيقدمون مباراة جيدة.

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