الوحدة واتحاد كلباء.. بداية جديدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، كلباء – محمد فضل

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تختتم الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين بلقاء يجمع بين الوحدة واتحاد كلباء في الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد آل نهيان، في مباراة يسعى فيها الفريقان إلى بداية جديدة وتسجيل الفوز الأول في الدوري بعد أن تعادل الوحدة مع الوصل في الجولة الافتتاحية، وخسارة اتحاد كلباء على ملعبه من البطائح الوافد الجديد للمحترفين.

وشدد كارفالهال مدرب الوحدة على احترامه الكبير لاتحاد كلباء، إلا أن فريقه يدخل المباراة بهدف وحيد وهو الانتصار، مؤكداً أن العنابي قدم أداء جيداً في المباراة الأولى ولكن رغم نتيجة التعادل إلا أن الفريق أثبت جاهزيته للموسم.

وقال فرهاد مجيدي مدرب كلباء: فريق الوحدة يعد من أفضل فرق الدوري ظهوراً في الأسبوع الأول بعد أن كان قريباً من تحقيق الفوز على الوصل، مشيراً إلى أن المواجهة أمام رفاق مطر لن تكون سهلة.

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