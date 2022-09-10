النصر وعجمان.. البحث عن الفوز الأول

المصدر: دبي - عدنان الغربي - عجمان - ياسر قاسم

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يستضيف النصر نظيره عجمان عند الساعة 17.45 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين في استاد آل مكتوم، في لقاء مثير يبحث عبره الفريقان عن تحقيق الفوز الأول في الموسم الجديد.

ويتطلع النصر لكسر عقدة عجمان الذي يعد أحد أشرس منافسيه في استاد آل مكتوم، حيث لم يخسر البرتقالي إلا في 3 مواجهات فقط من 10 مباريات نزل فيها ضيفاً على النصر في زمن الاحتراف، كما تفوق في مواجهتي الذهاب والغياب في الموسم الماضي.

واستعد عجمان لمواجهة النصر بخوض 6 تدريبات يومية من بعد الجولة الأولى، ركز فيها الجهاز الفني بقيادة الصربي غوران، على معالجة بعض الملاحظات التي خرج بها من مباراة العين، وتبدو صفوف الفريق مكتملة ولا يتوقع تغيير على التشكيلة التي خاض بها عجمان الجولة الأولى.

وقلل المدرب الألماني ثورستن فينك من أهمية الإحصاءات التاريخية، وقال: إنها لا تعني له شيئاً وإنه يجب التفكير بإيجابية لأن لكل مباراة حقيقتها وظروفها، مشيراً إلى أن النصر على أتم الجهوزية لتقديم كرة قدم جميلة ورائعة وداعياً الجماهير للحضور للاستمتاع بأول مباراة يخوضها الفريق في ملعبه.

وأردف فينك في المؤتمر الصحفي: عجمان فريق عنيد، وظهر هذا واضحاً في الجولة الأولى، حينما تعادل 1-1 مع ضيفه العين، ولكننا نملك الحلول لفك شفرة دفاعه وتحقيق نتيجة إيجابية، لا ننظر لتاريخ المواجهات السابقة التي أصبحت من الماضي، ونحن واثقون بقدراتنا على تقديم كرة قدم جميلة والخروج بالنتيجة المطلوبة.

اختلاف

واعتبر الصربي غوران المدير الفني لعجمان نتائج الفريقين في المواسم الأخيرة والتي تفوق فيها عجمان جزءاً من التاريخ ولا مكان لها في الحاضر، مؤكداً أن النصر اختلف هذا الموسم وظهر بشكل جيد في أول مباراة، وقال إن الحسابات تعتمد على ما يبذله كل فريق في الملعب وليس استناداً إلى المواجهات السابقة، وعبر عن ثقته الكبيرة بفريقه لتقديم مستوى يؤهله لتحقيق نتيجة إيجابية.

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