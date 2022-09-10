أحمد بن درويش: دراسة لتطوير دوري الأولى

المصدر: دبي - العوضي النمر

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كشف أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم النقاب عن بدء دراسة تقوم بها اللجنة، لمزيد من الارتقاء بدوري الدرجة الأولى فنياً وإدارياً ومالياً، سعياً للنهوض بتلك المسابقة وتطور مستواها، بما يساهم في تقريب المسافة بينها ودوري المحترفين، وقال من المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال ديسمبر المقبل ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها والكشف عن مضمونها.

انطلاقة قوية

وقال أحمد بن درويش في تصريح خاص لـ«البيان»: نأمل في انطلاقة قوية ومتميزة لدوري الدرجة الأولى بداية من اليوم، وأن تقدم الفرق الـ 17 المشاركة مستوى فنياً متميزاً، يعكس الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل اتحاد الكرة للارتقاء بتلك المسابقة، بداية من تشجيع الفرق على المشاركة حتى ارتفع العدد إلى 17 فريقاً بعد أن وصل إلى 9 فرق فقط في مواسم سابقة، ومروراً بزيادة عدد اللاعبين الأجانب من خلال مشاركة 6 لاعبين ما بين أجنبي ومقيم، وتحفيز الفرق باعتماد آلية الصعود والهبوط حيث سيهبط فريقان في نهاية المسابقة، ويصعد بديلاً عنهما فريقان من دوري الثانية وإن لم يوفق فريق منهما في تقنين أوضاعه وفق شروط المشاركة في دوري الأولى سيتم تصعيد الفريق الذي يليه في الترتيب.

اللاعب السابع

وكشف رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة النقاب عن موافقة اللجنة على مشاركة لاعب سابع أجنبي مع الفرق المشاركة في الدوري، لمن يرغب من الفرق وفق آلية تم اعتمادها، منها أن يكون اللاعب من المسجلين في اتحاد الكرة آخر 3 مواسم، وأن تكون مشاركته مع فريقه تزيد على 50% لضمان أن يكون هذا اللاعب إضافة فنية لفريقه، ويساهم في ارتفاع المستوى الفني بما ينعكس على تطور المسابقة والارتقاء بأداء لاعبيها.

نقل تلفزيوني

وقال أحمد بن درويش: إن هناك مساعي مع القنوات الرياضية المحلية لنقل مباريات دوري الأولى على الهواء مباشرة من أجل تحفيز اللاعبين وزيادة عطائهم، وتشجيع شركاتنا على دعم ورعاية الدوري، وقال قمنا خلال الأيام الماضية بعقد اجتماعات عدة مع مسؤولي القنوات لدعم تلك المسابقة التي تتوافر لها كل مقومات النجاح هذا الموسم، كما نلنا موافقة الجهات المعنية في الدولة على السماح للجماهير بالحضور إلى المدرجات بنسبة 100% من سعتها لتحفيز اللاعبين وزيادة عطائهم، ولعل المتابع لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي يشهد بقوة المنافسة، والتي استمرت حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، ونأمل أن تستمر بالقوة والحماس والرغبة القوية نفسها من الفرق في الصعود إلى دوري المحترفين.

رعاية

قال أحمد بن درويش: نحن لا ندخر جهداً في سبيل الارتقاء بالمسابقة، ونسعى حالياً لإيجاد راعٍ لها من الشركات والمؤسسات الوطنية بالدولة، وهناك تفاوض مع بعض منها نأمل أن نوفق في إبرام عقد رعاية يؤمن دخلاً مالياً للمسابقة.

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