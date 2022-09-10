«المحترفين» ترفض توصية بيت خبرة بتقليص فرق الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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علمت «البيان» أن رابطة المحترفين رفضت توصية من بيت خبرة إنجليزي - استعانت به الرابطة لتقييم واقع الكرة الإماراتية منذ تطبيق الاحتراف - بتقليص عدد فرق دوري أدنوك من 14 فريقاً إلى 12 فريقاً، وقررت إبقاء المسابقة بعدد فرقها نفسه خلال المواسم المقبلة، لتوفير مزيد من الاستقرار للفرق المشاركة، مع السعي لطرح العديد من الأفكار والبرامج التي تساهم في ارتفاع الأداء الفني.

وعلل بيت الخبرة الإنجليزي التوصية بأنها ضرورية لخلق مزيد من التنافس، ولكن الرابطة رأت عدم الأخذ بها واحتفاظ المسابقة بعدد فرقها الحالي نفسه.

يذكر أن بيت الخبرة الإنجليزي أعد دراسة للواقع الكروي المحلي والالتقاء بالمسؤولين في الرابطة والأندية وتعايش مع الواقع، عن كيفية الارتقاء بكرة الإمارات لمسابقات المحترفين، وتم طرح تلك الدراسة خلال ندوة تطوير الدوري في الفترة الماضية، بهدف تعريف الجميع بما احتوته من مقترحات لمعرفة رأي الجميع من مسؤولين بالأندية ومدربين ومحللين وإعلاميين في تلك المقترحات، وخضعت الدراسة والمقترحات لدراسة فنية من قبل رابطة المحترفين، بعضها تم تطبيقه مع بداية الموسم الجاري، أما ما يتعلق بتقليص عدد الفرق، فقد تم صرف النظر عنه.

دراسة

وتدرس رابطة المحترفين مقترح بيت الخبرة الإنجليزي بإقامة الدوري من 3 مراحل بدلاً عن الوضع الحالي بإقامة الدوري من دورين، حيث تجرى المرحلتان الأولى والثانية كما هو الوضع الآن على أن تكون هناك مرحلة ثالثة بين أول 6 فرق للتنافس فيما بينها على لقب البطولة، وبين آخر 6 فرق للتنافس فيما بينها على النجاة من شبح الهبوط، حيث يهدف المقترح إلى زيادة عدد مشاركات اللاعبين خلال الموسم وزيادة التنافس بين الفريق بما يعزز من قيمة المسابقة.

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