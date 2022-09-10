3 مباريات تقص شريط «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تبدأ عجلة قطار دوري الدرجة الأولى اليوم بالدوران للموسم 2023-2022 والذي يشارك فيه هذه المرة وعلى غير العادة 17 فريقاً يحلم نصفها بالتواجد مع نهاية المسابقة خلال مايو المقبل مع أندية دوري أدنوك للمحترفين، وتستمر المسابقة لـ 34 أسبوعاً، ويستمر الدوري حتى 21 مايو المقبل.

وتلعب مباريات الدوري بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل الأول والثاني للعب مع كبار دوري المحترفين وفي حال تساوى أي فريقين في النقاط يتم الرجوع للمواجهات المباشرة ثم إلى عدد الأهداف المسجلة، وأعلنت المسابقات جاهزيتها وترتيباتها لمباريات الدوري بتعيين حكام أكفاء وتكليف عدد من المراقبين.

افتتاحية ساخنة

وتشهد الجولة الافتتاحية إقامة 8 مباريات ساخنة ومرتقبة على مدار يومين، ثلاث منها تقام اليوم في تمام الساعة 17:40 مساءً، وتجمع حتا بضيفه العروبة، والإمارات مع ضيفه سيتي، والفجيرة والرمس، وغداً تقام 5 مباريات في خاتمة مباريات الجولة الافتتاحية، إذ تجمع المواجهات كلاً من دبا الحصن والعربي في قمة مباريات الأسبوع، ويستقبل التعاون جاره مسافي في ديربي رأس الخيمة، ويلاقي الجزيرة الحمراء نظيره مصفوت، وبينونه يلتقي الذيد، فيما يستقبل غلف اف سي فريق فرسان هسبانيا الوافد الجديد لدوري الدرجة الأول برفقة بينونة وسيكون الحمرية في الراحة الأسبوعية.

قمة مبكرة

وتتجه الأنظار اليوم صوب ملعب حمدان بن راشد بنادي حتا، حيث يستقبل فريق حتا ضيفه العروبة الهابط من دوري الأضواء والشهرة في قمة مبكرة، ويسعى لاعبو كل فريق إلى الظهور الجيد في الجولة الأولى من المسابقة ومنح جماهيرهما الثقة والاطمئنان بتقديم موسم متميز يكلل في نهايته بالصعود إلى دوري المحترفين.

وفي المباراة الثانية يستقبل الإمارات - الهابط برفقة العروبة من دوري المحترفين - فريق سيتي، والذي يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية بملعب الصقور في رأس الخيمة.

كما يلتقي الفجيرة ضيفه الرمس بالملعب الأنيق في إمارة الفجيرة، ويسعى مدرب الفجيرة الجزائري سفيان نشمة ونظيره التونسي عبد الحليم الوريمي مدرب الرمس إلى حصد النقاط الثلاث مع انطلاقة مسابقة الدوري وتبدو كفة الفجيرة الأرجح، لكن المفاجآت قد تكون واردة من قبل لاعبي الفريق الضيف.

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