جماهير الفهود تطلق أغنية «ڤاموس وصلاوي»

المصدر: (دبي- البيان)

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أطلقت جماهير فريق الوصل الأول لكرة القدم، أغنية بعنوان «ڤاموس وصلاوي»، تتغنى بحب الإمبراطور، بالتزامن مع انطلاقة دوري «أدنوك» للمحترفين للموسم الجديد.

وجاءت كلمات الأغنية: «وصلاوي يا محلاه، ‎في لعبه وجـده، ‎دايـم نـحـن وياه، ‎في فوز أو شـده، ‎أصفرنا کـم نـهواه، ونموت في وده، ‎عالي شـرات الياه، ‎نجمٍ بزغ مجـده، ‎ Vamos وصلاوي يا ناس وصلاوي، ‎هذا غلبناه، ‎وهذا ترى حده، ‎هذا غلبناه،‎ هاتوا الذي بعده، ‎إن قلت تتحـداه، ‎ مـنتـه أبـد قـده، ‎يـا كـم قـال الـ آه، ‎كل مـن وقـف ضـده، ‎وأحمد معه يرعاه،‎ هـو ذخـره وسعده، ‎لـو هـو رفـع يـمناه، ‎الـفـوز لـه وحـده، ‎ Vamos وصلاوي يا ناس وصلاوي، ‎هذا غلبناه، وهذا ترى حده، ‎هذا غلبناه، هاتوا الذي بعده».

الأغنية من كلمات، الطيف المهاجر، وألحان وتوزيع الموسيقي «المايسترو» إبراهيم السويدي، وغناء مجموعة الوطن الفنية، وتم التسجيل في «استوديوهات» أغاني للإنتاج والتوزيع الفني، من مهندس الصوت حسين بركات، «مكس وماستر» طيف عادل، وبإشراف فني، إبراهيم السويدي.

وأوضح الطيف المهاجر، معنى «ڤاموس» بقوله: هي كلمة متداولة باللغتين الإسبانية والبرتغالية، باعتبارهما لغتين رسميتين في قارة أمريكا الجنوبية، والكلمة تعني «هيا بنا»، التي تستخدم بكثرة لدى شعوب القارة، خصوصاً من قبل عشاق كرة القدم، مشيراً إلى أنه عمد إلى استخدام الكلمة في الأغنية، بهدف تحفيز الجهاز الفني للوصل، بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، إضافة إلى أن المحترفين الأجانب للفهود، هم من البرازيل والأرجنتين، لافتاً إلى أن «هيا وصلاوي»، كلمة حرص على أن يوجهها إلى جمهور الوصل لدعم الفريق في كل الأحوال، فائزاً أو خاسراً، حتى يعود الإمبراطور لمنصات التتويج.

ومن جانبه، قال إبراهيم السويدي: تشرفت بتلحين وتوزيع أغنية عن نادي القرن في الإمارات، الوصل صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة محلياً وعربياً، متمنياً أن تشكل الأغنية دافعاً للاعبين والجمهور، لتحقيق الإنجازات للإمبراطور في الموسم الجديد.

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