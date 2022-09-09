ايسايلا: الاحترام الزائد سبب خسارتنا في الشوط الأول

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

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أرجع الروماني ايسايلا المدير الفني لفريق بني ياس الخسارة التي تعرض لها فريقه في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين أمام مضيفه الشارقة بنتيجة 0-3، للاحترام الزائد للمنافس خلال الشوط الأول الذي جاءت فيه الأهداف الثلاثة، وقال ان الشارقة استحق الفوز قياسا ًبما قدمه فريقه في الشوط الأول، مشيراً إلى ان وجود أسماء كبيرة في فريق الشارقة مثل بيانيتش والكاسير كان له تأثير سلبي على فريقه، من واقع امكانياتهم ومشاركاتهما معا في التشكيلة منذ البداية.

وقال ان مستوى فريقه تحسن كثيراً في الشوط الثاني بعد أن تخلي عن السلبيات التي صاحبت الأداء في الشوط الأول.

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