كوزمين: جلست مع بيانيتش قبل وضعه في التشكيلة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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كشف الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، عن الأسباب التي دفعته لإشراك المحترف البوسني بيانيتش القادم من برشلونة الإسباني في التشكيلة الأساسية لمباراة الفريق أمام بني ياس رغم مشاركته في تدريب واحد قبل المباراة، حيث أوضح أنه جلس مع اللاعب بشكل خاص للتأكد من جاهزيته للعب منذ البداية، وأن هذه الجلسة كانت حاسمة في الدفع به في التشكيلة الأساسية، مشيراً إلى أنه كان واثقاً من قدرة اللاعب لتقديم إضافة تساهم مع زملائه في تحقيق الفوز من واقع امكانياته المعروفة وهو لاعب محترف يستطيع اللعب في أي وقت.

وقال كوزمين أن بيانيتش ساعد زملائه بخبراته العالية كما ظهر ذلك من خلال الأداء، كما أشاد باللاعب الكاسير ووصفه بالهداف الكبير الذي يمثل إضافة حقيقية للشارقة.

كما تحدث كوزمين عن المباراة والفوز العريض على بني ياس، مشيراً إلى ان الأفضلية كانت لفريقه متمنياً الاستمرار على ذات المستوى في المباريات المقبلة واستمرار فرحة جمهور الشارقة الوفي والذي كان له تأثير قوي.

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