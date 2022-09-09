شباب الأهلي يقلب الطاولة على دبا الفجيرة في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير زيشان أحمد

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قلب شباب الأهلي تأخره أمام مضيفه دبا الفجيرة بهدف، إلى فوز غالي بنتيجة 2-1، في مباراتهما على ملعب إستاد دبا الفجيرة اليوم، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

وحصل شباب الأهلي، على النقاط الثلاث، بينما لا يزال دبا الفجيرة دون أي نقاط، مع العلم أن الفريقين خسرا الجولة الأولى للدوري.

وسجل لشباب الأهلي، يوري سيزار ودومبيا في الدقيقتين 66 و86، وأحرز هدف دبا الفجيرة الكسندر سكيتش في الدقيقة 45.

وجاء الشوط الأول متكافئ بين الفريقين إلى حد كبير، ولكن تمكن دبا الفجيرة، من التسجيل في الدقيقة 45، بعد ركلة حرة لعبت عرضية، وقابلها الكسندر سكيتش، برأسية قوية سكنت شباك حارس "فرسان دبي" ماجد ناصر.

وطور شباب الأهلي أداءه الهجومي في الشوط الثاني، وأضاع ايغور جيسوس، فرصة لإدراك التعادل، بعدما استلم تمريرة رائعة من حارب عبد الله، ومر بمهارة جميلة، وسدد كرة قوية تألق حميد عبد الله حارس دبا الفجيرة، في التصدي لها بالدقيقة 63.

وأدرك يوري سيزار، التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد دقائق من الدفع به، ونجح شيكنا دومبيا، في تسجيل هدف ثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 86، ليقود فريقه إلى فوزه الأول في الدوري.

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