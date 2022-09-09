الشارقة إلى 6 نقاط بثلاثية في بني ياس

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير-سالم خميس

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واصل الشارقة عروضه القوية وانتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه بني ياس 3-0، ضمن الجولة الثانية ليصل للنقطة السادسة والعلامة الكاملة وبقي بني ياس في 3 نقاط، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول بفضل تألق اللاعبين الجدد وتحديداً الثنائي "الكاسير" و"بيانيتش" صاحبي الهدفين الأول والثاني ومعهم لوان بيريرا صاحب الهدف الثالث.

بدأت المباراة قوية، رافقها حماس جماهيري كبير في المدرجات، لا سيما والشارقة بدأ بتشكيلة ضمت المحترف الجديد بيانيتش القادم من برشلونة الاسباني، حيث دفع به المدرب كوزمين بشكل غير متوقع حيث تدرب مرة واحدة مع الفريق، وكانت المبادرة الهجومية من نصيب الشارقة منذ الدقائق الأولى ولاحت أول فرصة من مخالفة ثابتة خارج الصندوق نفذها بيانيتش في الحائط البشري، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 15 ليفتتح التسجيل عن طريق الإسباني الكاسير الذي تابع رأسية سالم سلطان وضاعت بعدها فرصتين للشارقة من ماجد راشد الذي سدد قريباً من القائم وتسديدة لوان بيريرا التي تصدى لها ببراعة الحارس فهد الظنحاني، وفي المقابل لاحت فرصة التعديل لبني ياس من خطأ للحارس درويش محمد استغله خمينيس بتمريرة لليأس ولكن الأخير سدد فوق المرمى.

وعاد الشارقة للضغط الهجومي على مرمى بني ياس ونتج عن ذلك هجمة بين الثنائي بيانيتش والكاسير في الدقيقة 35 انتهت بعرقلة الأخير داخل الصندوق من خالد الهاشمي احتسبها الحكم محمد عبد الله ثم أكد عليها بعد مراجعة تقنية "الفار"، تقدم لها البوسني بيانيتش ليضيف الهدف الثاني والشخصي الأول له بشعار الشارقة، وواصل الشارقة أفضليته الهجومية ليضيف الهدف الثالث عن طريق لوان بيريرا بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس فهد الظنحاني، لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون رد لصاحب الأرض.

استمرت الإثارة في الشوط الثاني، خاصة من جانب الشارقة الذي شكلت هجماته خطورة كبيرة على مرمى الحارس فهد الظنحاني وبدأ الشارقة هجماته في هذا الشوط بفرصة صنعها بيانيتش وحولها لوان بيريرا برأسه ارتدت من القائم ثم سددها الكاسير قوية بالقرب من القائم الايسر للحارس، وبعدها دفع المدرب كوزمين بماجد حسن في أول تبديلات الشارقة بدلاً من محمد عبد الباسط، ثم جاءت فرصة ثانية للشارقة من تسديدة الكاسير صدها الحارس فهد الظنحاني الذي عاد وصد فرصة أخطر حرم فيها عثمان كمارا من تسجيل أجمل الأهداف بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب، وأجرى مدربا الفريقين "كوزمين" و"ايسايلا" تبديلات عدة في الجزء الأخير للشوط الثاني دون أن يغير ذلك في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بثلاثية دون رد.

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