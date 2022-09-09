العنبري: عانينا بسبب الأخطاء وخسارة الكرة بسهولة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان أن الأخطاء وخسارة الكرة بسهولة والإصابات التي ضربت الثنائي الأجنبي فابيو ودودو قبل المباراة كان لها دور كبير في خسارة الفريق أمام الجزيرة.

وقال: «حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية ولكن الجزيرة كان الطرف الأفضل وامتلك العناصر التي ساعدته على تحقيق الفوز واستغلال الفرص».

وأضاف: «تأثرنا بسبب غياب فابيو أريو ودودو وهما لاعبان لهما دور مهم مع الفريق ولكننا سنحاول إيجاد الحلول في الفترة المقبلة، وهناك فترة توقف بعد الجولة الثالثة سنحاول فيها تعديل شكل الفريق».

وأتم: «افتقدنا الحلول للخروج بشكل جيد من مناطقنا والجزيرة استفاد من الأخطاء إلى جانب ارتباك الدفاع بسبب الضغط الهجومي للجزيرة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز