زاناردي : البطائح لا يستحق الهزيمة

المصدر: كلباء – محمد فضل - تصوير : غلام كاركر

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عبر البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح عن حزنه لخسارة فريقه لنتيجة مباراته أمام الوصل 1 - 2 ، وقال: البطائح كان يستحق الخروج بالتعادل على أقل تقدير قياسا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون عقب إحراز هدف التعادل ، وأكد زاناردي أنه اعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة مبينا انه نجح في إلى حد كبير ، وكان فريقه قريبا من تسجيل الهدف الثاني عبر الفرص التي لاحت لهم في الحصص الثانية للمباراة ، وأعلن مدرب البطائح إغلاق ملف مباراة الوصل والتركيز على المباراة المقبلة والعمل منذ الآن ليظهر الفريق بشكل مشرف ويعود إلى الطريق الصحيح .

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