«هاتريك» مبخوت يقود الجزيرة لعبور خورفكان برباعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير-زيشان أحمد

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تصوير - زيشان أحمد

حقق الجزيرة انتصاره الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مضيفه خورفكان 4-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على دبا الفجيرة بهدفين نظيفين، فيما تلقى خورفكان هزيمته الثانية على التوالي.

ويدين الجزيرة بالفضل إلى هدافه علي مبخوت الذي سجل «الهاتريك» الأول له هذا الموسم والـ 15 في تاريخه بدوري المحترفين، ليصل مبخوت إلى الهدف الخامس هذا الموسم بعد مرور جولتين، ويعزز صدارته لقائمة الهداف التاريخي للدوري الإماراتي بالهدف الـ 186.

ورغم تقدم خورفكان بالهدف الأول في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق سالم الحمادي، إلا أن الجزيرة انتفض في الشوط الثاني بعدما وضع الروماني فلورين تاناسي بصمته الأولى مع الفريق مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 47.

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني لـ «فخر أبوظبي» من ركلة جزاء في الدقيقة 60 احتسبها الحكم لمصلحته بعد تعرضه للعرقلة من سالم الحمادي.

وعادل البرتغالي إيلتون النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 بتسديدة قوية على يمين علي خصيف.

وأعاد مبخوت التقدم للجزيرة مجدداً بعد حصوله على ركلة جزاء ثانية نفذها بنجاح في الدقيقة 71، قبل أن يهدر ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة 79 حصل عليها المغربي أشرف بن شرقي.

واختتم مبخوت رباعية الجزيرة بعد أن سجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 83.

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