55 مليون يورو القيمة السوقية لأغلى 10 لاعبين في الدوري الإماراتي

المصدر: وام

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يتصدر البوسني مارليم بيانيتش الوافد الجديد إلى فريق الشارقة قادما من نادي برشلونة الاسباني قائمة أغلى 10 لاعبين في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بينما يحل زميله بالفريق الاسباني باكو الكاسير ثانيا من ناحية القيمة السوقية.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين والأندية يتواجد مارليم بيانيتش في الصدارة بقيمة سوقية تبلغ 9.5 ملايين يورو، ليكسر الصدارة التي ظل التوجولي لابا كودجو لاعب العين محافظا عليها خلال الفترة الماضية.

ومن اللافت أن 4 من ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في دوري أدنوك، هم من المنضمين حديثا للمسابقة، وذلك بأكثر من 55 مليون يورو لجميع اللاعبين العشرة الأوائل، بينما ارتفعت القيمة الاجمالية للمسابقة للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الجاري لتصل إلى أكثر من 252 مليون يورو.

ويأتي في المركز الثاني الاسباني باكو الكاسير لاعب الشارقة بقيمة سوقية تصل إلى 9 ملايين يورو، يليه الروماني ألكساندرو تشيكالداو لاعب اتحاد كلباء بقيمة سوقية تبلغ 7.5 ملايين يورو.

وتراجع للمركز الرابع التوجولي لابا كودجو لاعب العين بقيمة سوقية تبلغ 5.5 ملايين يورو، ويتساوى معه في القيمة السوقية الروماني فلورين تاناسي لاعب الجزيرة.

وفي المركز السادس يأتي البرازيلي جواو بيدور لاعب الوحدة بقيمة سوقية تبلغ 5 ملايين يورو، ثم البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الوحدة أيضا بقيمة سوقية تبلغ 4.80 ملايين يورو، ويتساوى مع البرتغالي أنطونيو كارفهال "توزي" لاعب النصر.

وثامنا يأتي السوري عمر خريبين لاعب شباب الأهلي بقيمة سوقية تبلغ 4.5 ملايين يورو، يليه المغربي سفيان رحيمي لاعب العين بنفس القيمة.

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