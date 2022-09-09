محمد فوزي يعود لتشكيلة النصر

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

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انتظم محمد فوزي في التدريبات الجماعية للنصر، وبات قريباً من العودة للتشكيلة الأساسية للفريق، بعد أن غاب عن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بسبب الإصابة.

وقال الألماني ثورستن فينك مدرب العميد، إن محمد فوزي استكمل برنامجه التأهيلي، لكنه سينتظر حتى المران الأخير للفريق مساء اليوم، لاتخاذ قرار مشاركته من عدمها في مواجهة عجمان، المقررة غداً، لحساب الجولة الثانية لدوري المحترفين.

ودفع فينك باللاعب راشد عمر في مركز الظهير الأيمن أمام الظفرة الأسبوع الماضي، التي حسمها التعادل بهدف لمثله، لتعويض غياب محمد فوزي.

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