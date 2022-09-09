أوبا نغيت يغلق ملف أجانب بني ياس

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد بني ياس مع الجناح الدولي السنغالي أوبا نغيت (28 عاماً) في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد ليغلق السماوي ملف اللاعبين الأجانب للموسم الحالي.

وانضم نغيت إلى بني ياس قادماً من ميتز الفرنسي بعد فسخ عقده مع الأخير في يوليو الماضي عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية نهاية الموسم 2021 ـ 2022، إذ لعب في صفوف ميتز لمدة 6 سنوات منذ 2016 وحتى يوليو 2022.

كما مثل نغيت منتخبي فرنسا تحت 18 و20 عاماً، قبل أن يقرر اللعب لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، وشارك في 10 مباريات دولية مع «أسود التيرانغا» وسجل هدفين، حيث شارك مع المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وانضم نغيت إلى تدريبات بني ياس عقب توقيع عقود انضمامه للفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز