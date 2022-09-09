البطائح والوصل.. مواجهة أولى

المصدر: كلباء ـ محمد فضل، دبي ـ البيان

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بنشوة الفوز الأول في دوري أدنوك للمحترفين يستقبل البطائح على ملعبه في كلباء الساعة 17.45 ضيفه الوصل في مباراة تأتي لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، و يخوضها رجال المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق البطائح بمعنويات عالية بعد تخطي عقبة كلباء في الجولة الافتتاحية بهدفين دون رد ليضع الوافد الجديد لدوري الأضواء النقاط الثلاث الأولى ويتربع مع بقية الفرق التي حققت الفوز على صدارة المسابقة من أول أسبوع.

ويسعى الوصل إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري، رغم إدراكه أن المباراة لن تكون سهلة، أمام منافس حقق المطلوب في الجولة الأولى من البطولة، بالظفر بالنقاط الثلاث كاملة، ما يجعل توقع نتيجة مباراة اليوم، صعبة.

ويدخل الوصل ملعب المباراة، مفتقداً لأهم أوراقه الفنية، وذلك بغياب نجمه الدولي علي سالمين، لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الوحدة.

معنويات

وقال البرازيلي كايو زاناردي، المدير الفني لنادي البطائح، إن فريقه قدم مستوى جيداً في المباراة الماضية أمام كلباء ما كفل له الفوز بنتيجة المباراة وقال معنويات الفريق تبدو عالية، منوهاً إلى أن فريقه أغلق ملف مباراة كلباء وتفرغ بالكامل لمباراة الوصل.

وأضاف: المباراة مهمة وسنواجه فريقاً قوياً لذلك جهزنا أنفسنا بصورة جيدة .

وتابع: الوصل فريق جيد ويضم بين صفوفه لاعبين رائعين، وأنا أمتلك لاعبين أصحاب مستويات عالية وهم قادرون على مواصلة الانتصارات.

احترام المنافس

الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، مدرب الوصل، لفت إلى أنه ليس هناك فريق قوي وآخر ضعيف في بطولة بحجم الدوري العام، مشدداً على أن فريقه جاهز تماماً لمباراته أمام مضيفه البطائح اليوم في الجولة الثانية من دوري «أدنوك» للمحترفين في الإمارات.

مشيراً إلى أن تحضيرات فريقه للمباراة جيدة، منوهاً إلى أنه تمت متابعة المنافس، الذي حقق الفوز في الجولة الأولى من البطولة، مبدياً احترامه التام لفريق البطائح، لافتاً إلى أنه يحترم جميع فرق البطولة، منوهاً إلى أنه لا بد من الاستعداد بقوة لكل مباريات البطولة.

وحول إمكانية مشاركة مواطنه توماس شانكالاي، المحترف الخامس في صفوف الوصل، والذي تم التعاقد معه رسمياً أول من أمس، في مباراة اليوم، أشار بيتزي إلى أن توماس جاهز كونه قادماً من الدوري الأرجنتيني.

وأكد خميس إسماعيل قائد فريق البطائح صعوبة المواجهة، مشيراً إلى أن الوصل يضم بين صفوفه لاعبين مميزين: وتابع: المباراة لن تكون سهلة، كونها أمام فريق مميز وصاحب تاريخ كبير ولديه تشكيلة مميزة من اللاعبين، ولكننا سنفكر في أنفسنا أكثر من الخصم وكيف نخرج من المباراة بالنتيجة التي ترضينا وبتكاتف الجميع وتنفيذ تكتيك المدرب سنحقق الفوز.

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