الشارقة وبني ياس.. معنويات عالية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، أبوظبي – محمد صادق

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يتسلح فريقا الشارقة وضيفه بني ياس بمعنويات عالية عندما يلتقيان في الثامنة والنصف من مساء اليوم في مباراة السهرة لليوم الأول من الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين باستاد الشارقة، من واقع فوزهما في الجولة الأولى، حيث عاد الشارقة بثلاث نقاط غالية من استاد راشد بفوزه بثنائية على شباب الأهلي فيما خطف بني ياس الفوز من ضيفه خورفكان بهدف.

واستعد الشارقة على مدار أسبوع، بسلسلة من التدريبات اليومية بمشاركة جميع لاعبيه، وانضم للفريق قبل ساعات قليلة المهاجم البوسني ميراليم بايتش، ولكن لا يتوقع الدفع به في المباراة.

ويدخل بني ياس اختباراً صعباً أمام الشارقة، ويتحدى السماوي نجوم الشارقة العالميين، إذ يسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانطلاقة الجيدة التي حققها بالفوز في الجولة الأولى على خورفكان بهدف نظيف.

ودعم بني ياس صفوفه بالجناح السنغالي أوبا نغيت ليكمل عقد لاعبيه الأجانب، حيث من المنتظر أن يكون اللاعب على دكة البدلاء في مباراة اليوم، فيما سيدخل اللقاء من بدايته المهاجم البرازيلي رافائيل إلياس، بينما يفتقد الفريق لجهود الفلسطيني أحمد شحدة أبو ناموس للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الأولى.

انتباه

وقال الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة: «أعرف مدرب بني ياس جيداً وهو يجهز فريقه بطريقة صحيحة، والمباراة تحتاج للانتباه بأقصى درجة والتسلح بروح العزيمة والإصرار والعمل على تحقيق خطوة إيجابية والحفاظ على الإيقاع التصاعدي لأداء ونتائج الفريق وثقتي متوفرة في اللاعبين وفي قدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل صحيح».

وعن خطته للمباراة قال: «يمكن أن نقوم بتغيير بعض الأمور في الفريق ولدينا بعض الظروف التي تحتم ذلك، ولا توجد غيابات جديدة غير عبد الله غانم وعادل الحوسني ».

وقلل من تأثير الضغوطات عليه بعد الاستقطابات الكبيرة التي قام بها الفريق ومطالبة البعض بتحقيق البطولات قائلاً: «الضغوطات موجودة في أي وقت والاسم وحده لا يصنع الانتصارات حتى لو كان كوزمين أولاريو وبدون العمل الجاد لا نتائج تتحقق». وأضاف: «شاهدنا المباراة السابقة رغم الغيابات الكبيرة نجحنا في الخروج فائزين بسبب العمل والجهد والشغف الذي لعبنا به ووضوح إرادة الفوز لدى الجميع».

ورد كوزمين على سؤال حول إمكانية مشاركة لاعب الفريق الجديد المحترف ميراليم بيانيتش قائلاً: «بالنسبة لي حالياً المهم هو التركيز على اللاعبين الموجودين الحسن صالح وشاهين وماجد وزملائهم وهم يتدربون مع الفريق ونرحب بكل قادم جديد لصفوفنا، بالنسبة للإضافات الجديدة لابد من ضرورة الانسجام والانصهار بروح هذه المجموعة وهو أمر ليس بالسهل يتطلب منهم الجد والاجتهاد وباستطاعتهم تحقيقه».

فريق قوي

وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس صعوبة المواجهة، وقال: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام الشارقة، خاصة وأننا سنواجه فريقاً قوياً، وأحد أفضل الفرق حالياً، إلا أن المباراة تعد فرصة جيدة للتعرف على مستوانا».

وأضاف: «بناء على نتائج وأداء الجولة الأولى يعتبر الشارقة على الورق المرشح الأفضل للفوز لاسيما وأنه يملك في صفوفه لاعبين عالميين، ولكننا سنحاول بذل أقصى جهد من أجل العودة بنتيجة إيجابية». وتابع: «من واقع خبرتي في كرة القدم، المفاجآت واردة، ونحن قادرون على صنع المفاجأة وسنسعى لتحقيق ذلك رغم صعوبة المباراة، والمواجهة تحدٍ كبير بالنسبة لنا».

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