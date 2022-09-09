آلية جديدة لتقييم أداء قضاة الملاعب

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تناقش لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها المقبل برئاسة سالم الشامسي، آلية جديدة لتقييم قضاة الملاعب على مدار الموسم، من الناحيتين الفنية والبدنية والمواظبة على حضور التدريبات والمحاضرات والأداء خلال المباريات.

وسيتم وضع درجات لأداء الحكام في كل منها، وبناء عليها سيتم النظر في أمر الشارة الدولية للحكام الدوليين الذين سيكون تقييمهم أقل من الطموح ودرجاتهم متواضعة، وكذلك ترفيع قضاة الملاعب من درجاتهم الحالية إلى درجات أعلى منها الدولية.

وفور اعتماد تلك الآلية الجديدة سيتم إخطار جميع قضاة الملاعب بها، واطلاعهم على بنودها، حتى يعرف قضاة الملاعب ما لهم وما عليهم ويكون التقييم واقعياً بما يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة وتطلعات الشارع الرياضي لأداء قضاة الملاعب في مختلف المسابقات المحلية سواء على صعيد المحترفين أو الهواة.

تعديل طفيف

وعلم «البيان» أن تقييم أداء قضاة الملاعب سوف تظهر نتائجه مع بداية الموسم المقبل، حيث سيضع قضاة الملاعب للتقييم من بداية الموسم الحالي، سواء في الأداء خلال المباريات، أو المواظبة على حضور التدريبات والمحاضرات، وبناء على ذلك لن يكون هناك تغيير في القائمة الدولية الحالية لحكام الساحة المزمع إرسالها للاتحاد الدولي خلال الشهر المقبل.

فيما سيحدث تغيير طفيف في أسماء قضاة الملاعب المساعدين نظراً لوصول بعض الحكام للسن القانونية وهو «45 عاماً»، وسيكون التغيير طفيفاً وستعتمد اللجنة قائمة الأسماء خلال اجتماعها المقبل، ومن بين المرشحين للدخول في القائمة الدولية الجديدة الحكم المساعد سعيد المرزوقي الذي ظهر بمستوى طيب خلال الفترة الماضية.

اختبار لياقة

من جهة أخرى يخضع الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي وحكم الدرجة الأولى أحمد سالم لاختبار اللياقة البدنية يوم 20 سبتمبر الجاري، بعد أن تماثلا للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية، وبسببها لم يدخلا اختبار اللياقة الذي سبق انطلاقه الموسم الكروي الحالي، وبناء على نتيجة الاختبار سيتم إسناد المباريات لهما خلال الفترة المقبلة.

تكليفات قارية

إلى ذلك، كلف الاتحادان الدولي والآسيوي عدداً من حكام الإمارات بمهام إدارة عدة مباريات قارية خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022، حيث يشارك في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة، الحكم يحيى الملا والمساعد مسعود حسن ضمن حكام المجموعة الرابعة، وأحمد عيسى درويش وزايد داوود في المجموعة الثانية، وعادل النقبي وجاسم عبد الله في المجموعة الخامسة.

ويشارك في التصفيات التمهيدية لكأس آسيا تحت 17 سنة الحكمان سلطان محمد صالح وجمال المخيني، إضافة إلى اثنين من مقيمي الحكام هما خالد الدوخي وأحمد يعقوب، بجانب المساعد زايد داوود، فيما يظهر عمر آل علي ضمن حكام الفار في كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات.

كما يُشارك ضمن الدفعة الرابعة في التجمع الثالث لأكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام بكوالالمبور، كل من سيف أحمد المصعبي وسهيل عبد الله الملا، وضمن الدفعة الثانية التجمع الثامن خالد علي الملا وناصر علي يوسف.

وتأتي مشاركات قضاة الملاعب في هذه البطولات والفعاليات تأكيداً على تميزهم، واعترافاً بجودة أدائهم في المحافل الدولية، بعد حصولهم على التأهيل اللازم والتدريب المطلوب من اتحاد الكرة ولجنة قضاة الملاعب.

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