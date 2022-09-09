دبا وشباب الأهلي.. تضميد جراح

المصدر: دبا ـ محمد فضل، دبي ـ إيهاب زهدي

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يستقبل دبا الفجيرة ضيفه شباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ويخوض كل فريق المباراة بشعار التعويض وتضميد الجراح، بعد أن مني دبا بهزيمة أمام الجزيرة بنتيجة 2 - 0، فيما خسر «الفرسان» أمام الشارقة بالنتيجة ذاتها خلال الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين.

وتعدّ مباراة اليوم الأولى لدبا الفجيرة على ملعبه «تحفة النواخذة» بعد اكتمال تشييده بعد أن لبس الملعب حلة زاهية، ويتوقع تدافع أعداد كبيرة من أنصار كل فريق لحضور مباراة اليوم المهمة لمدربي الفريقين.

وقام الجهاز الفني لفريق دبا بقيادة المدرب الصربي زوران بيجوفيتش بتصويب أخطاء مباراة الجزيرة السابقة وعاهد اللاعبون جمهور النواخذة بتقديم العرض الأفضل اليوم في أول مباراة تقام على أرضية ملعبهم في دبا الفجيرة حيث كان الفريق يعاني في السابق من الترحال والتجوال بين الملاعب من أجل خوض مباريات دوري المحترفين.

وتعول جماهير الفريق الدباوي على اللاعبين لتجاوز أخطاء المواسم الماضية والتي يعاني فيها الفريق مع بدايات الدوري ويتعرض لوابل من الهزائم والتي تضع الفريق في موقف لا يحسد عليه مع نهاية المسابقة.

ويسعى شباب الأهلي إلى تعويض خسارته على أرضه في الجولة الأولى من ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين، وكسب رضا جمهوره بالعودة بالنقاط الثلاث، بعدما قدم الفريق أداءً قوياً في المباراة الماضية، خاصة في الشوط الثاني، وكان قريباً من إدراك التعادل.

مباراة صعبة

ووصف الصربي زوران مدرب النواخذة مواجهة شباب الأهلي بالصعبة مشيراً إلى أن الفرسان يعد واحداً من أقوى الأندية في الدوري فضلاً عن امتلاك الفريق جهازاً فنياً كبيراً ولديه خبرة بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وتوقع زوران صعوبة اللقاء لكنه عبر عن ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق بتحقيق النتيجة الإيجابية، وتابع: فريقي مكتمل وينتظر الجهاز الفني ردة فعل كبيرة.

وقال نرحب ببعثة شباب الأهلي في ملعب النواخذة الجديد لكننا عازمون على حرمانهم من الفوز خلال المباراة والتي نعتبرها تاريخية لفريقنا خصوصاً وأنها تقام لأول مرة على ملعب النادي ضمن مسابقة دوري المحترفين.

جاهزية

وأكد ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أهمية مباراة اليوم، مشيراً إلى أن فريقه يدخل اللقاء وهو في كامل الاستعداد، وتوقع أن يلجأ الفريق المنافس لتقفيل منطقته استناداً على خط دفاعه الجيد، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة للاستفادة من سرعة مهاجميه، مضيفاً أن الكرات الثابتة من مصادر قوة دبا.

وأفاد بأنه يريد التحكم في المباراة من خلال الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة، والسعي لتصحيح الأخطاء الدفاعية حتى لا يستقبل أهدافاً.

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