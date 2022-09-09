خورفكان والجزيرة.. مواجهة صعبة

المصدر: خورفكان - محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

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يتطلع خورفكان إلى محو الصورة المهزوزة التي ظهر بها في الجولة الافتتاحية إثر تلقيه الهزيمة أمام السماوي، وذلك عندما يستقبل في الساعة 17:45 اليوم فريق الجزيرة في مباراة صعبة، يدخلها مدربا الفريقان بشعار الفوز، ويعود خورفكان إلى ملعبه بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي يبحث عن فوزه الأول مع النسور في المسابقة الحالية عبر شباك الجزيرة.

ويعول العنبري كثيراً على لاعبي فريقه في تحقيق الانتصار على رفاق مبخوت لكن المهمة لن تكون سهلة.

ثقة

وأكد العنبري مدرب خورفكان، أن ثقته كبيرة في لاعبي النسور ونتطلع إلى تقديم المستوى الجيد بعد أن قام لاعبو الفريق بطي صفحة الهزيمة أمام بني ياس، وقال: اللاعبون تعاهدوا على فتح صفحة جديدة من الانتصارات مع كامل الاحترام للفريق الزائر، ونوه بأن إقامة المباراة على ملعب خورفكان ستكون بمثابة أكبر دافع للاعبين، ويحفز تواجد الجمهور فريق خورفكان على تقديم العرض الجيد والمنتظر من قبل اللاعبين.

عناصر متميزة

وقال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة: إنه يتوقع مواجهة صعبة، مبيناً أن منافسه دائماً يؤدي بقوة على ملعبه، وأضاف: لكننا جاهزون للمباراة. وأكد كايزر أن الفوز يتطلب من لاعبيه التحضير الجيد للقاء والتركيز في أرضية الملعب وعدم ارتكاب الأخطاء، وأردف: سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز، ثقتي كبيرة في اللاعبين وأعرف أنهم سيقدمون كل ما لديهم.

واعترف مدرب الجزيرة أن فريقه ورغم فوزه في الجولة السابقة أمام دبا لم يقدم مستوى جيداً، مؤكداً أنه يتطلع لتقديم الأفضل وظهور لاعبيه بمستوى يرضي تطلعات الجماهير.

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