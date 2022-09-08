الوصل يضع خطة لتطوير استاد زعبيل

المصدر: دبي-علي شدهان

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كشف مجلس إدارة نادي الوصل، النقاب عن وضع خطة إستراتيجية، أبرز ركائزها تطوير استاد زعبيل لكرة القدم، ورفع كفاءة المنشآت الرياضية في القلعة الصفراء.

الاجتماع الأول

وعقد المجلس اجتماعه الأول مساء اليوم الخميس في مقر النادي بزعبيل برئاسة أحمد الشعفار، وحضور الأعضاء، وتم بحث آليات العمل، والخطط التي يعتزم النادي تنفيذها، في مقدمتها، وضع إستراتيجية شاملة للنادي خلال السنوات الأربع القادمة، على أن يكون أهم ركائزها، تطوير ستاد زعبيل لكرة القدم.

تطوير الأكاديمية

كما ناقش المجلس، وضع تصور لتطوير أكاديمية الوصل لكرة القدم، ورفع مستويات الاهتمام بها، لتكون رافدا لفريق النادي الأول لكرة القدم والمنتخبات الوطنية في المستقبل.

مدرب مساعد

وبحث المجلس، ملف الألعاب الجماعية في نادي الوصل، وسبل دعمها، وإدامة مستوى جاهزية فريق الوصل الأول لكرة القدم، وتعيين سليم عبدالرحمن مدربا مساعدا في الجهاز الفني للفهود بقيادة الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي.

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