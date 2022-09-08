جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تكمل عمليات التحكيم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إتمام عملية التحكيم لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، والتي استمرت ما يزيد على ثلاثة أسابيع، بمشاركة اللجنة التي تتألف من واحد وأربعين عضواً من نخبة الأسماء العالمية في الرياضة.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها اللجنة، فقد استقبلت الأكاديمية ما يزيد على 300 طلب ترشح على الفئات المختلفة، كما تصدرت فئة (أفضل رياضية عربية) أعلى رقم للتسجيل.

وقد استقبلت الجائزة التي تضم فئات عدة أعداداً كبيرة من المترشحات والمترشحين لمختلف الفئات من أكثر من 15 دولة عربية، وكان باب التسجيل قد فتح في يوليو الماضي، وقد شكل عدد المسجلين من كل من الإمارات ومصر والمغرب نصف العدد الإجمالي، وشكل النصف الآخر مترشحات ومترشحين من دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر وتونس ولبنان وسوريا والأردن وغيرها.

يذكر أن فئات الجائزة شملت المسابقات ضمن هذه الجائزة المستويين الفردي والجماعي في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1،700،000 درهم إماراتي.

وتسعى الجائزة في كل عام لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية، الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية عشرين عاماً، وهذه الفئة تكون على مستوى الوطن العربي.

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