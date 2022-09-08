خلفان مبارك: أخطط لعودة أقوى وأفضل مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد خلفان مبارك صانع ألعاب الجزيرة، عودته تدريجياً مع فريقه، بعد غيابه الموسم الماضي عن المشاركة مع الفريق بسبب أداء شرف الخدمة الوطنية، والإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب، مبيناً أنه يخطط لعودة أقوى وأفضل من السابق، ذاكراً أن ذلك يتطلب منه الاجتهاد وعدم الاستعجال.

وأضاف مبارك: الغياب الطويل يؤثر على اللاعب دائماً، لذلك أفكر في العودة بطريقة سليمة وصحيحة وتدريجية لأنها أفضل بكثير من الاندفاع، خصوصاً أن غيابي لم يكن لفترة قصيرة، وبإذن الله مع الاجتهاد في التدريبات ونيل فرصة المشاركة في المواجهات المقبلة يمكن أن أعود بمستوى أفضل يرضي طموحات جماهير النادي.

وكان خلفان مبارك قد شارك في مباراة افتتاح الدوري قبل أيام قلائل في مواجهة أمام دبا الفجيرة والتي كسبها «فخر أبوظبي» بهدفين دون رد، وحل خلفان بديلاً في الشوط الثاني وشارك لمدة 23 دقيقة وقدم لمسات جيدة كانت مؤشراً إيجابياً إلى عودته لموقعه السابق ضمن عناصر التشكيلة الأساسية.

بداية جيدة

وتعليقاً على مباراة دبا والفوز الأول في الدوري قال صانع ألعاب الجزيرة إن البداية كانت جيدة من حيث الأداء، وإن زملاءه اللاعبين قدموا مستوى مرضياً وحققوا المهم بنيل النقاط الثلاث أمام منافس كانت لديه رغبة الفوز في البدايات وحصد النقاط، وأضاف: الأداء بشكل عام كان جيداً.

وأضاف خلفان مبارك: مع تحسن الطقس وتقدم المباريات سيكون المستوى أفضل بكثير، ما زلنا في البدايات ونحتاج لخوض عدد من المباريات وبعدها سيصل الفريق إلى قمة مستواه الفني ويقدم أداءً أفضل بمساعدة الجمهور الذي يقف خلف الفريق ويقدم الدعم المعنوي لكل اللاعبين من أجل المساهمة في الانتصارات.

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ظهر خلفان مبارك الموسم الماضي في 5 مباريات فقط خلال بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعدد دقائق لعب 244 دقيقة فقط كأقل عدد مشاركات في المواسم السبعة الأخيرة، ويعمل صانع ألعاب الجزيرة على تعويض غيابه السابق والتألق مع فريقه في الموسم الحالي.

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