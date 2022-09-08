الحتاوي مراقباً لمباريات تصفيات كأس آسيا للشباب 2023

المصدر: البيان

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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباريات "المجموعة التاسعة" ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب 2023 في الفترة من 14 الى 18 سبتمبر الحالي بالعاصمة الطاجكستانية دوشنمبيه، حيث تضمن المجموعة التاسعة كل من طاجيكستان (البلد المستضيف)، لبنان، كمبوديا، سنغافورة.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وستنطلق منافسات المجموعة التاسعة في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه يوم الأربعاء الموافق 14 من سبتمبر الحالي، حيث تلتقي كمبوديا مع لبنان عند الساعة 6:00 مساء، ثم طاجيكستان المضيفة مع سنغافورة على الساعة 9:00 مساء.

و كان الحتاوي مراقبا لمباريات "المجموعة الثانية" ضمن كأس الاتحاد الآسيوي 2022 (منطقة الغرب) في الفترة من 14 الى 24 مايو الحالي و التي أقيمت بالعاصمة الكويتية الكويت، حيث ضمت المجموعة كل من العربي الكويتي، والرفاع البحريني، وشباب الخليل الفلسطيني، وظفار العماني.

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