علي مدن يسير على درب بالعربي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تشابهت ظروف انتقال المحترف البحريني علي مدن إلى عجمان هذا الموسم، مع زميله التونسي فراس بالعربي، المنتقل لعجمان الموسم الماضي، كلاهما جاء لصفوف «البرتقالي»، بعد الهبوط من دوري الخليج العربي، حيث انضم بالعربي بعد هبوط فريقه السابق «الفجيرة»، ونفس الشيء لعلي مدن، بعد هبوط فريقه السابق «العروبة».

وامتد التشابه بينهما من الناحية الفنية، بعد أن أكدت الجولة الأولى على حسن اختيار عجمان لعلي مدن، ليكون أحد المحترفين الأجانب في صفوف الفريق هذا الموسم، حيث نجح من أول مباراة في تسجيل هدف غالٍ كفل لعجمان الخروج بنقطة التعادل أمام حامل اللقب «العين»، وهو هدف تخصصي، رفع به رصيده إلى 4 أهداف في مرمى العين، وهي نصف عدد الأهداف التي سجلها في مشواره بدوري الخليج العربي، حيث سجل ثلاثية في الموسم الماضي، حرم بها العين من تحقيق الفوز على العروبة، على مدار الدورين الأول والثاني، ففي الدور الأول، سجل هدفين ساهما في انتهاء المباراة بالتعادل 3-3.

وفي الدور الثاني سجل هدف التقدم، الذي ساهم في انتهاء المباراة بالتعادل أيضاً 1-1، وهي ذات النتيجة التي بدأ بها مشواره مع عجمان وأمام العين نفسه، ويتقدم علي مدن على فراس بالعربي في المرحلة العمرية، بشهور معدودة، حيث يكمل عامه الـ 27 في نوفمبر المقبل، فيما يكمل بالعربي عامه الـ 27 في مايو المقبل.

نجاح

وكان فراس بالعربي حقق نجاحاً لافتاً مع عجمان في أول مواسمه بقميص «البرتقالي»، حيث خاض 23 مباراة في دوري الخليج العربي، سجل فيها 7 أهداف مؤثرة، وساهم في صناعة 4 أهداف، وكان تألقه بمثابة شهادة فنية، لاختياره ضمن قائمة المنتخب الأول لتونس، وخاض معه بطولة كأس العرب بالدوحة، قبل أن تحرمه الإصابة من خوض نهائيات أفريقيا في الكاميرون، وهو يوجد في القائمة التي ستخوض كأس العالم المقبل مع منتخب بلاده.

تميز

وتحدث لـ «البيان» علي عاشور المدير الفني لفريق الرفاع البحريني، عن علي مدن قائلاً: «علي مدن من اللاعبين المميزين، من خلال معرفتي به، حيث دربته في 3 مواسم، موسم مع النجمة في 2018-2017، ثم موسمين مع الرفاع، وهو من أفضل اللاعبين الذين دربتهم، إضافة لتميزه على مستوى الانضباط والسلوك القويم داخل وخارج الملعب، وسيكون إضافة كبيرة لفريق عجمان، بما يمتلكه من حلول فردية، كما فعل الموسم الماضي مع فريق العروبة، ونتمنى له التوفيق، ليكون سفيراً للكرة البحرينية في ملاعب الإمارات».

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