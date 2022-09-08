مشاركات دولية لقضاة الملاعب الإماراتيين

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك مجموعة من قضاة الملاعب الإماراتيين في عدد من بطولات ومنافسات كرة القدم القارية والدولية، خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022، حيث يشارك في تمهيدي كأس آسيا تحت 20 سنة، الحكم يحيى الملا والمساعد مسعود حسن، وأحمد عيسى درويش وزايد داوود، وعادل النقبي وجاسم عبدالله.

ويظهر حكمنا فهد بدر في آسيوية الصالات التي تقام بالكويت، فيما يشارك في تمهيدي آسيوية الناشئين الحكمان سلطان محمد صالح، جمال المخيني، إضافة إلى اثنين من مقيمي الحكام هما خالد الدوخي وأحمد يعقوب، بجانب المساعد زايد داوود، فيما يظهر عمر آل علي ضمن حكام الفار في مونديال الناشئات.

ويُشارك ضمن الدفعة الرابعة في التجمع الثالث لأكاديمية آسيوي الحكام بكوالالمبور، كل من سيف أحمد المصعبي وسهيل عبدالله الملا، والدفعة الثانية التجمع الثامن خالد علي الملا وناصر علي يوسف.

وتأتي مشاركات قضاة الملاعب في هذه البطولات والفعاليات تأكيداً على تميزهم، واعترافاً بجودة أدائهم في المحافل الدولية، بعد حصولهم على التأهيل اللازم والتدريب المطلوب.

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