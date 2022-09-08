الوصل بطل «الجماهير» لفئة المضيف

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير» بالجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022 - 2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوصل بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي الجزيرة بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الشارقة المركز الأول بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق الوحدة على المركز الثاني بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 مشجع للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

وتنطلق الجولة الثانية، غداً، بإقامة مباريات خورفكان والجزيرة، البطائح والوصل، الشارقة وبني ياس، دبا وشباب الأهلي، وتختتم بعد غدٍ، بلقاءات: العين والظفرة، النصر وعجمان، الوحدة واتحاد كلباء.

وسيكون الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100 % من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر، الصادر من تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى، قبل كل مباراة لغير المطعمين.

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