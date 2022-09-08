بن غليطة: فينك الأنسب لتدريب النصر حالياً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن الألماني ثورستن فينك هو المدرب الأنسب لـ«العميد» في الوقت الحالي، وأن المعايير التي تم اختياره على أساسها تتماشى والمرحلة الجديدة التي دخلها الفريق.

وقال بن غليطة خلال اللقاء المفتوح مع جماهير النصر عبر «تويتر» مساء أول من أمس أن الاستقرار الفني أساس نجاح كل مشروع، مشيراً إلى أن الفترة السابقة التي تولى فيها الصربي إيفان يوفانوفيتش مسؤولية تدريب الفريق شهدت تحقيق عودة النصر إلى منصات التتويج وتقديم أداء لافت في دوري أبطال آسيا بفضل عامل الاستقرار.

وأضاف: استقطبنا حالياً مدرباً آمن بمشروعنا وهو صاحب بطولات ورؤية فنية ويهتم باللاعبين الناشئين ويتميز بالجرأة ومتحمس للعمل معنا، لذا أنا مرتاح لاختياره ولطريقته في العمل وأراه الشخص المناسب في المرحلة الحالية.

قضايا

وكشف بن غليطة عن نجاح العميد في فضّ كل المنازعات المالية وقال إنه لا توجد أي قضايا مرفوعة ضد العميد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حالياً وإن جميع اللاعبين الذين تم فسخ عقودهم غادروا الفريق بالتراضي وأن ذلك يمنح الإدارة أريحية في عملها لاستقطاب لاعبين آخرين، موضحاً أنه أي لاعب يتم التعاقد معه في النصر يتم تقييمه أولاً من قبل قسم الاستقطابات الذي يضم أشخاص تم اختيارهم بعناية ثم يبقى القرار بيد المدرب وحسب القدرات المالية للنادي.

تغيير

وحول إمكانية تغيير أحد اللاعبين الأجانب قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، صرح بن غليطة أن النصر قادر على تغيير أي لاعب ولكنه لا يعلم إن كانت شركة الكرة ستتخذ مثل هذا القرار، مؤكداً في الوقت نفسه أنه من الصعب الحكم على مستوى اللاعبين من مباراة واحدة، وأضاف:

اللاعبون ليسوا ثابتين ولكن تحكمنا الأمور المالية، نحاول أن نجد توازناً بين إمكاناتنا المادية والأمور الفنية، وعموماً على الأندية أن تستغل فترة ما قبل انتهاء الانتقالات لإعادة ترتيب صفوفها ما يضمن لها النجاح في الدوري.

وأوضح بن غليطة أن اللاعبين الذين استغنى عنهم النصر (على غرار الإسرائيلي ضياء سبع) كان أولاً بسبب انتهاء عقودهم وثانياً لتكلفتهم المالية العالية.

وكشف بن غليطة عن اعتزام النصر إصدار بطاقات فخرية يتم منحها لكل من ساهم في عمل «الكيان النصراوي» سواء كانوا لاعبين سابقين أو مدربين أو طواقم طبية وإدارية وموظفين وستمنح هذه البطاقات الدخول المجاني لكل مباريات الفريق على استاد آل مكتوم.

وعن المبادرات الجديدة لجذب الجماهير، قال بن غليطة إن النصر يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، متسائلاً لما لا يحضر 5 آلاف مشجع كل مباراة؟ مؤكداً أن مجلس الإدارة مستعد لدعم مثل هذه المبادرات لتحقيق هذا الرقم وأنه يرحب بجميع الأفكار والمشاريع التي تعيد جماهير العميد إلى المدرجات، داعياً إلى ضرورة أن تتحول تجربة كل مباراة يوم كامل من المتعة.

وأضاف: لقد كشفت النهائيات الثلاث التي لعبها النصر في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عن قاعدة جماهيرية كبيرة للعميد، ما يجعلنا نتساءل أن النتائج فقط تأتي بالجماهير، النصر أكبر من مجرد مباراة، لقد مرت سنوات لم نحصل فيها على لقب واحد ولكننا متمسكون بهذا الكيان وبهذه المناسبة أشكر كل الذين حضروا في مباراة الظفرة و في الجولة الأولى للدوري الأسبوع الماضي.

مرحلة جديدة

بشأن مشروع «المنصة» الذي أطلقه بن غليطة في وقت سابق عندما تولى رئاسة مجلس إدارة النادي في المرة الأولى ونجح من خلاله العميد في العودة إلى منصات التتويج بحصوله على كأس الأندية الخليجية وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، أوضح بن غليطة أن النصر يدخل حاليا مرحلة جديدة مختلفة وأن النادي يحتاج إلى التطوير في كل الجوانب المالية والفنية والنواحي الأخرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النصر أن المقياس الوحيد لنجاح أكاديمية كرة القدم هو عدد اللاعبين الذين يتم تصعيدهم بنهاية كل موسم إلى الفريق الأول، موجهاً رسالة إلى المشرفين على أكاديمية النصر قائلاً: حددوا أسعاراً للاعبيكم وبيعهم للفريق الأول، نجاحكم يكمن في عدد اللاعبين الصاعدين إلى الفريق الأول.

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