دبي تجهّز «الأزرق» الشاب للآسيوية

المصدر: (الكويت ـ أحمد عبداللطيف)

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يسعى الجهاز الفني لمنتخب الكويت للشباب لإقامة معسكر تدريبي في دبي لمدة 15 يوماً، يتخلله عدد من المباريات الودية الاستعدادية ورفع مستوى تركيز اللاعبين، بعدما استبعد فكرة ضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، والاكتفاء بالقائمة الحالية التي ضمت 26 لاعباً سيتم استبعاد ثلاث منهم قبل إرسال القائمة النهائية للاتحاد الآسيوي.

ويأتي المعسكر في إطار إعادة الجهاز الفني والإداري لـ«الأزرق» الشباب بقيادة المدرب الكويتي محمد الفيلكاوي ترتيب الأوراق من خلال إجراء تعديلات على برنامج الإعداد.

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