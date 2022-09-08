37 لاعباً يحلمون بالمونديال من الدوري الإماراتي

المصدر: دبي - وام

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يتطلع 37 لاعباً ينتمون إلى 9 جنسيات مختلفة، إلى إثبات جدارتهم خلال مشاركاتهم مع فرقهم في الجولات المقبلة لبطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أملاً في الحصول على فرصة لتمثيل منتخبات بلادهم في كأس العالم 2022.

ومن بين المحترفين الأجانب في فرق دوري أدنوك، الذين يمثلون 28 جنسية، يتواجد 37 لاعباً تأهلت منتخبات بلادهم إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وهي منتخبات هولندا وإسبانيا والبرتغال وإيران والبرازيل والأرجنتين، والمغرب وتونس والكاميرون.

وبعض هؤلاء اللاعبين الـ37، مثلوا منتخبات بلادهم بالفعل، وآخرون يتطلعون للانضمام إلى منتخبات بلادهم الفترة المقبلة.

ويأتي اللاعبون البرازيليون في صدارة اللاعبين المشاركين في دوري المحترفين بـ13 لاعباً.

وبرغم أن تشكيلة منتخب البرازيل غالباً ما تضم لاعبين يلعبون في أوروبا والبرازيل، إلا أن تجربة اللاعب البرازيلي السابق إيفرتون ريبيرو كانت محفزاً للعديد من اللاعبين الأجانب بدوري المحترفين الإماراتي؛ حيث انضم لتشكيلة منتخب بلاده عام 2015 عبر ارتداء قميص شباب الأهلي في ذلك الوقت.

وتضم القائمة 9 برتغاليين، من بينهم لاعبين مثلا البرتغال سابقاً وهما مدافع الوحدة أدريان دا سيلفا، وزميله لويس ميغيل، كما يشارك 5 لاعبين من المغرب، معظمهم من الدوليين مثل أشرف بن شرقي (الجزيرة)، وسفيان رحيمي (العين)، وسفيان بوفنتي (الوصل) ووليد أزارو (عجمان). ويأتي في المركز الرابع لاعبو الأرجنتين، ولم يسبق لهم تمثيل منتخب بلادهم، وبعدهم يأتي لاعبان من هولندا محمد رايحي (الظفرة)، والتونسيان، الدولي الحالي فراس بالعربي (عجمان)، والسابق وليد القروي (الظفرة).

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