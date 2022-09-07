بيتزي: في الدوري لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف

المصدر: دبي - علي شدهان

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لفت الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أنه ليس هناك فريق قوي وآخر ضعيف في بطولة بحجم الدوري العام، مشدداً على أن فريقه جاهز تماماً لمباراته أمام مضيفه البطائح الجمعة في الجولة الثانية من دوري «أدنوك» للمحترفين في الإمارات.

وأشار بيتزي إلى أن تحضيرات الوصل للمباراة جيدة، منوهاً إلى أنه تمت متابعة المنافس، الذي حقق الفوز في الجولة الأولى من البطولة، مبدياً احترامه التام لفريق البطائح.

جميع الفرق

ولفت بيتزي إلى أنه يحترم جميع فرق البطولة، معرباً عن قناعته بأنه لا وجود لفريق قوي وآخر ضعيف، منوهاً إلى أنه لا بد من الاستعداد بقوة لكل مباريات البطولة.

وحول إمكانية مشاركة مواطنه توماس شانكالاي، المحترف الخامس في صفوف الوصل، والذي تم التعاقد معه رسمياً اليوم الأربعاء، في مباراة الجمعة، أشار بيتزي إلى أن توماس جاهز كونه قادماً من الدوري الأرجنتيني.

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