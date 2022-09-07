الأبيض الشاب يهزم أوزباكستان ويغادر لقيرغيزستان غداً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم منتخبنا الوطني للشباب تجاربه الودية بالفوز على نظيره أوزباكستان بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ذياب عوانه في مقر اتحاد الكرة في دبي، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عتيق عصام.

وتغادر بعثة «الأبيض» الشاب البلاد متوجهة إلى قيرغيزستان غداً، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023، التي ستقام منافساتها خلال شهر سبتمبر الجاري في قيرغيزستان، ويلعب منتخبنا في المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات إيران، قيرغيزستان وبروناي.

وبدأ الأبيض إعداده الداخلي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري، الذي عمل على رفع معدل لياقة اللاعبين، وزيادة الانسجام بينهم، إضافة إلى شرح وتطبيق الاستراتيجية الفنية التي ينوي الاعتماد عليها.

وسبق وخاض المنتخب تجربتين وديتين أمام منتخب الصين تايبيه، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، وفي المباراة الثانية نجح منتخبنا في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز