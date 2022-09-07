«تعاون» بين «الآسيوي» والأفريقي في الرجبي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يوقع قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، اتفاقية تعاون وشراكة مع الاتحاد الأفريقي كيب تاون بجنوب أفريقيا، على هامش بطولة كأس العالم للعبة، والتي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، وتعتبر تلك الاتفاقية، هي الأولى بين اتحادين قاريين من مزاولي اللعبة، وتهدف إلى التعاون بين الاتحادين في الارتقاء باللعبة وتطويرها، ويشهد التوقيع رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات القارية الست الموجودون في جنوب أفريقيا.

كما يترأس قيس الظالعي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والذي يعقد اليوم في جنوب أفريقيا، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية، إضافة إلى مشاركة عدد آخر من خلال تقنية الفيديو، وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة الموارنة المالية للسنة الجديدة، ومراجعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ووصل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي إلى كيب تاون، لحضور ومتابعة كأس العالم لسباعيات الرجبي، التي ستقام في جنوب أفريقيا، ومتابعة المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة، سواء على صعيد الرجال أو السيدات.

من جهة أخرى، وصل إلى كيب تاون محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، لتفقد المكان المرشح لإقامة معسكر إعداد لمنتخب الإمارات، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية، التي ستقام في أبوظبي للمرة الأولى، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مطلع فبراير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات للرجال و5 للسيدات.

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