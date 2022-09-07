الزعابي والكثيري يشاركان في ورشتي عمل غرب آسيا

المصدر: عمان - البيان

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شارك وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم في ورشتي عمل نظمها اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان، تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وشارك عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية في ورشة ترخيص الأندية النسوية، التي تناولت عدداً من المواضيع الخاصة بشروط وتعليمات ترخيص الأندية النسوية والأسس والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد القاري في هذا الشأن.

فيما شارك سالم الكثيري مراقب المباريات باتحاد الكرة في ورشة إعداد مراقبي المباريات، والتي شهدت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، إلى جانب مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بمراقبة المباريات، من حيث التعليمات والمسؤوليات والتحديات والصعوبات التي تواجه المراقبين في مختلف المباريات.

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