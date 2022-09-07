الوصل يُكمل عقد الأجانب بصفقة تشانكالاي

المصدر: دبي - علي شدهان

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أكمل نادي الوصل عقد المحترفين الأجانب الخمسة في فريقه الأول لكرة القدم للموسم الجديد، بالتعاقد مع الأرجنتيني توماس تشانكالاي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي رايسنغ كلوب.

وظهر تشانكالاي، متابعاً لحساب نادي الوصل على منصة "انستغرام"، وتحديداً لنجمه الشهير زهير بخيت في إشارة إلى أنه سيكون عند حسن ظن عموم الوصلاوية في هز شباك المنافسين في الموسم الجاري.

وبالتعاقد مع تشانكالاي، يكون الوصل قد انجز ملف المحترفين الأجانب الخمسة، حيث سبق له التعاقد مع المغربي سيفان بوفتيني، والبرازيلي جابريل ايرتون دي سوزا، والأرجنتيني جيرونيمو جاستون بوبليتي، والتجديد للبرازيلي غيلبيرتو أوليفيرا.

وفي فئة "المقيم"، تضم تشكيلة الوصل، المدافع الصربي ألكسندر فاسيلجيفك، والثلاثي البرازيلي، جيفيرسون دوجلاس دوس سانتوس سوزا، ورودريغو أوليفير، وجواو غابيريل، والمالي سياكا سيديبي، والغيني سانا جوميز.

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