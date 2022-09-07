مروان بن غليطة: الاستدامة المالية مفتاح نجاح النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، في لقاء مفتوح مع جماهير العميد عبر «تويتر»، أهمية الاستدامة المالية للوصول إلى الأهداف المستقبلية.

وقال إن أول اجتماع للإدارة الحالية في النادي تم التأكيد فيه على ضرورة تطوير العمل الإداري ثم الاهتمام بالجوانب الفنية. وأوضح بن غليطة أن الهوية الجديدة التي أطلقها النادي في الفترة الأخيرة تأتي تزامناً مع دخول النادي مرحلة جديدة.

مشيراً إلى أن تغيير الشعار ليس بدعة، بل أمر معمول به في مختلف الأندية. وأضاف: استلهمنا فكرة الهوية الجديدة من الشعار القديم وأيقونة النصر «استاد آل مكتوم» مع الحفاظ على حرف «V».

وقال: لدينا اليوم هيكلة إدارية جديدة متكاملة وكفاءات شابة، هدفهم خدمة العميد، والعمل برؤية صحيحة تعتمد على الاستدامة المالية التي تحتاج إلى نظام مالي محكم وجانب قانوني سليم وقوي.

وكشف بن غليطة عن تخطيط النصر لإطلاق مشروع جديد وهو عيادة طبية «فيتنس هاب» للتأهيل والعلاج من إصابات الملاعب حتى يستفيد منها لاعبو العميد وغيرهم من لاعبي الأندية الأخرى لاستعادة بريق العيادة الطبية لنادي النصر التي كانت مقصداً للاعبين من داخل الإمارات وخارجها طلباً للعلاج في الماضي، كما ألمح بن غليطة إلى مشروع تكييف استاد آل مكتوم الذي سيتم الكشف عنه قريباً.

وعن أهداف الإدارة الحالية لنادي النصر أوضح بن غليطة: لو قلت إننا نتطلع للقب الدوري، الجميع سيضحك، علينا أن نعود للمنافسة أولاً بين الأندية الكبار، لقد وضعت شركة الكرة مجموعة أهداف لتحقيق الاستمرار، نطمح إلى نكون دائماً من بين الخمسة الكبار وأن نقطع مع مرحلة الفوز بالخمسة ثم الخسارة بالثلاثة، هدفنا في الموسم الحالي أن نكون أفضل من الموسم الماضي وضمن الخمسة الأوائل وأن ننجح في تصعيد لاعبين جدد لأن الموسم المقبل سيكون أصعب والرهان أقوى ولن يكون هناك أعذار.

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