الوحدة يستعيد فارس جمعة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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يستعيد الوحدة خدمات مدافعه فارس جمعة في مواجهة اتحاد كلباء التي تقام السبت المقبل على استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

وغاب فارس جمعة عن الفريق في المباراة الأولى أمام الوصل وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات من الموسم الماضي، ليصبح اللاعب جاهزاً للعودة لتعزيز خط دفاع العنابي أمام «النمور».

ويواصل محمود خميس وخليل إبراهيم وسهيل المنصوري والتونسي علاء الدين زهير برنامج التأهيل عقب تعرضهم لإصابات مختلفة قبل بداية الموسم تمهيداً للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة ما يمنح الجهاز الفني مجموعة أكبر من اللاعبين للاختيار ومن بينها دكة قوية في المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى يواصل جمهور الوحدة الحشد في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحضور بكثافة في مواجهة اتحاد كلباء وخاصة أنها المباراة الأولى للعنابي في معقله هذا الموسم باستاد آل نهيان، وبعد الحضور الجيد والمتميز لـ«الأوفياء» في المباراة الأولى بقلعة الإمبراطور بزعبيل والتي رسم فيها جمهور الفريقين لوحة رائعة في المدرجات كانت واحداً من أبرز أحداث الجولة.

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