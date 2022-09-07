البطائح يضع قدماً في نهائي كأس الصالات

المصدر: (الشارقة - البيان )

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وضع فريق نادي البطائح قدماً في نهائي بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات بعد تغلبه على مضيفه اتحاد كلباء في مباراة الذهاب بنصف النهائي أول من أمس بنتيجة 4 ــ 3، بعد مباراة مثيرة وسريعة من الطرفين.

سجل للبطائح أحمد حسين بني حماد وبرونو لويسيانو هدفين، وكان هدف الترجيح من توقيع أحمد عبدالله سرحان كابتن فريق اتحاد كلباء، الذي سجل هدفاً عكسياً في شباك فريقه وفي الوقت نفسه كان قد سجل الهدف الثاني لفريقه في منتصف الشوط الثاني ليصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في شباك الفريقين وسجل لنمور كلباء أيضاً، التون برونو وماثيوس بريان، وسيكون حسم البطاقة المؤهلة إلى النهائي في مباراة الإياب التي ستكون على ملعب البطائح غداً.

أما البطاقة الثانية فمازالت حائرة بين خورفكان ودبا الحصن بعد تعادل الفريقين في جولة الذهاب 2-2 على ملعب خورفكان وتلعب مباراة الحسم على ملعب صالة اتحاد كلباء غداً وسجل لخورفكان سعود خالد ولوكس جوستافو وللحصن ديفيد ميقنوسيا وعلي خميس راشد.

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