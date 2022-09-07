المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ومنصة «بلاتينيوم ليست».

وتشهد الجولة الثانية، التي تنطلق بعد غدٍ، لقاء خورفكان والجزيرة، البطائح والوصل، الشارقة وبني ياس، ودبا وشباب الأهلي، وتختتم السبت، بلقاءات العين والظفرة، والنصر وعجمان، والوحدة واتحاد كلباء.

وسيكون الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100 % من سعة المقاعد المتاحة في الإستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر، الصادر من تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى، قبل كل مباراة لغير المطعمين.

وسيزيد «دوري الجماهير» من الإثارة في المدرجات، وهو المبادرة التي أطلقتها الرابطة لتحفيز المشجعين على دعم أنديتهم بمساندتها في الملعب، وكسبها جوائز قيمة وفق الآلية الجديدة لهذا الموسم بحيث يتم توزيع الجوائز عقب نهاية كل جولة بشكل دوري.

جوائز

يذكر أن الرابطة خصصت جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» لأصحاب المركزين الأول والثاني في كل جولة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحصل النادي صاحب المركز الأول في فئة النادي المضيف على 60 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، يحصل النادي الذي حقق أعلى حضور جماهيري على 40 ألف درهم، يليه صاحب المركز الثاني وبـ30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين؛ بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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