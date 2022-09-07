«تحفة النواخذة» يدخل الخدمة أمام شباب الأهلي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تترقب جماهير دبا الفجيرة إقامة أول مباراة على أرضية ملعب النادي الجديد «تحفة النواخذة»، والذي سيدخل الخدمة رسمياً اعتباراً من السبت المقبل موعد انطلاقة مباراة دبا الفجيرة وضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وقامت شركة كرة القدم بنادي دبا بحشد وتحفيز جماهير الفريق بطرح أكثر من 500 تذكرة مجانية للجماهير، والتي يتوقع حضورها بكثافة، كما ستكون هناك سحوبات على أجهزة لوحية وأنشطة متنوعة في منطقة المشجعين الخاصة بجماهير النواخذة.

وتنتظر جماهير النادي إقامة هذه المباراة بفارغ الصبر لرؤية نجوم الفريق وهم يخوضون مباريات الموسم الكروي الحالي على أرضية ملعبهم، وفيما يبدو بأن معنويات لاعبي دبا الفجيرة عالية، وهناك تأهب كبير من قبل نجوم الفريق في تقديم العرض الجيد الذي يكفل لهم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفرسان.

وكذلك تعويض خسارة النقاط الثلاث في الجولة الأولى أمام الجزيرة، لكن المهمة لن تكون سهلة على كل فريق بعد هزيمة النواخذة بثنائية أمام الجزيرة وهي ذات النتيجة التي خسر بها شباب الأهلي مباراته أمام الشارقة ضمن الجولة الافتتاحية.

وستكون مباراة السبت «تاريخية»، خصوصاً وأنها تعد الأولى لدبا الفجيرة على أرضية ملعبه الجديد، بعد أن عانى الفريق كثيراً في المواسم الماضية في الترحال والتجوال، متنقلاً بين الملاعب بعد أن خاض مشواره الأول في دوري المحترفين على أرضية ملعب العين لينتقل بعده إلى ملعب نادي الفجيرة.

والذي ظل مكاناً لكل فرق الإمارة التي تبلغ أضواء المحترفين، سواء كان دبا الفجيرة أو العروبة أو حتى ذئاب الفجيرة الذي غاب لموسمين على التوالي عن الصعود إلى مصاف دوري المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز