أروا بارينا يضع اللمسات الأخيرة على قائمة الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يضع المدرب الأرجنتيني أروا بارينا اللمسات الأخيرة على قائمة الأبيض استعداداً لإعلانها بعد الجولة الثانية لدوري أدنوك.

والتي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين وسيتم الكشف عن أسمائهم بعد أن يطمئن الجهاز الفني في متابعته اللاعبين والوقوف على جهوزيتهم الفنية والبدنية والصحية، عقب مباريات الجولة المقبلة، وتضم القائمة الجديدة من 24 إلى 26 لاعباً، ومن بينهم عموري لاعب الوصل الذي ظهر بمستوى طيب في انطلاقة الدوري.

كما سينضم المرة الأولى لاعب العين كوامي أوتون «22 عاماً»، إضافة إلى عدد من اللاعبين الشباب مثل أحمد جميل وفارس خليل إذ سيعتمد المدرب على العناصر الشابة بشكل كبير في الفترة المقبلة.

معسكر خارجي

وسيتجمع الأبيض 17 الجاري في دبي، تمهيداً للانخراط في معسكر إعداد خارجي في العاصمة النمساوية «فيينا» في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل، يتخلله لعب مباراتين وديتين تم إجراء تعديل عليهما مساء أمس إذ تقام المباراة الأولى يوم 23 مع باراغواي، والثانية يوم 27 مع فنزويلا، في إطار بداية استعدادات الأبيض للاستحقاقات القارية المهمة المقبلة.

وسوف يترأس البعثة في بداية مرحلة الإعداد الخارجي أحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات مشرف المنتخب «النشط»، ثم يلتحق حميد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بالمعسكر مع بداية الأسبوع الثاني للمعسكر لمتابعة المباريات الودية وتقديم كل الدعم المعنوي للفريق في فترة المعسكر.

3 مشاركات

وينتظر منتخبنا 3 مشاركات مهمة في 2023، وستكون البداية بكأس الخليج العربي «خليجي 25» والمقررة من 6 وحتى 19 يناير المقبل «حتى الآن» في مدينة البصرة العراقية، ثم المشاركة في بطولة غربي آسيا، المقررة في الإمارات في الفترة من 20 مارس وحتى 2 أبريل 2023 .

وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة إقامتها في يونيو الماضي، ولكن ينتظر أن يعلن موعدها الجديد ومكانها قريباً، بعد اعتذار الصين عن عدم استضافتها.

جهود كبيرة

وأثنت لجنة المنتخبات على الجهود الكبيرة التي بذلها المدرب الأرجنتيني أروا بارينا في الفترة الماضية التي شهدت قيام المدرب بسلسلة زيارات ميدانية لبعض معسكرات الأندية التي أقيمت في أوروبا، مثل الوصل والشارقة والجزيرة الوحدة والعين برفقة مساعده عمر مختار في إطار مساعيه لمد جسور التعاون بينه وبين مدربي الأندية للوقوف على مستويات اللاعبين الذين ينضمون للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

إضافة إلى قيام المدرب ومساعديه بمتابعة جميع المباريات الودية التي أقامتها الفرق في الدولة بعد العودة من المعسكرات، ومتابعة الجولة الأولى من مباريات دوري أدنوك، في إطار حرص الجهاز الفني لـ«الأبيض» على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة الأبيض في التجمع المقبل في الأيام المقبلة.

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