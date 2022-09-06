«الجوارح» بطل «فرجان دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، ختام بطولة فرجان لكرة القدم 2022، بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس مبادرة الروح الإيجابية، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، والدكتورة سهيلة حسين قائد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحمد أهلي رئيس قسم الحدائق التخصصية ببلدية دبي، وعقب المباراة النهائية، تم تتويج الشركاء الاستراتيجيين والبطل فريق الجوارح الفائز بكأس البطولة، والوصيف فريق المزهر، ونال لاعب المزهر عبد العظيم بن هلال أفضل لاعب، وأفضل حارس جمال أحمد من الجوارح، ومحمد إسماعيل من فريق اتحاد الصفا، هداف البطولة، برصيد 13 هدفاً.

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من جانبه، أشاد اللواء الدكتور عادل السويدي بدور الشركاء الاستراتيجيين، وهم بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لتعاونهم مع مبادرة الروح الإيجابية، التي عملت على إشراك 16 فريقاً يمثلون المناطق السكنية في دبي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في بناء مجتمع أكثر أمناً، ونشر الوعي بين جميع المواطنين والمقيمين في مناطق الاختصاص، وحثهم وتشجيعهم على التواصل مع الشرطة، وبناء علاقات مجتمعية إيجابية.

من جهته، أوضح العميد علي خلفان المنصوري رئيس مبادرة الروح الإيجابية، أن المبادرة هدفت إلى تعزيز التواصل الاجتماعي مع كافة فئات المجتمع، والعمل على إسعاده، بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية بين جميع أفراد المجتمع.

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