أريك يوقع على القائمة في ملعب عجمان

المصدر: العين - طلحة عبد الله

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتسجيله هدف العين الوحيد في شباك عجمان بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، أصبح البرازيلي المقيم إريك جورجينس اللاعب رقم (15) في قائمة اللاعبين الذين سجلوا أول أهداف العين في الجولة الأولى من الدوري بعهد الاحتراف منذ الموسم 2008 - 2009، إذ سبقه بالتسجيل 14 لاعباً آخرون حسب إحصائيات عيناوية، بداية من البرازيلي الأسبق أندريا دياز، الذي تعاقد معه العين في يوليو 2008 قادماً من الوصل، وسجل هدفاً من ضمن 4 أهداف فاز بها العين على الشارقة وهو أول هدف يسجله لاعب في مسابقة المحترفين بعد تدشينها رسمياً في سبتمبر من العام 2008.

ساند

وسجل المهاجم الأرجنتيني خوسيه ساند الذي انضم للعين في أغسطس 2009، هدفين بالجولة الأولى لموسمي 2009 - 2010، و2010 - 2011 على التوالي، وجاء هدفه الأول في شباك النصر من ركلة جزاء في المباراة التي جرت بملعب استاد خليفة بن زايد، وانتهت بفوز العين بهدفين نظيفين، وعاد اللاعب في الموسم التالي ليسجل أولاً للعين في شباك فريق دبي خلال المباراة التي جرت على ملعب طحنون بن محمد وانتهت بفوز العين 4 - 3.

إسماعيل أحمد

وانضم المدافع القوي السابق إسماعيل أحمد إلى قائمة أول من سجلوا للعين في الجولة الأولى وكان ذلك في شباك النصر على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة موسم 2011 - 2012 في مباراة انتهت بفوز العين بهدفين نظيفين، وكان اللاعب انضم لصفوف الزعيم في يونيو 2008 قادماً من نادي الفتح الرباطي المغربي واستمر معه طوال 14 عاماً وتوج بعدد من البطولات المحلية كما وصل نهائي دوري أبطال آسيا مرة في عام 2016 ونهائي كأس العالم للأندية 2018.

جيان

وجاء دوري الهداف الغاني الأشهر أسامواه جيان ليبصم على قائمة الأوائل الذين سجلوا أول أهداف العين بالجولة الأولى من الدوري، عندما زار شباك شباب الأهلي موسم 2012 - 2013 في المباراة التي جرت على ملعب استاد خليفة بن زايد وانتهت بفوز شباب الأهلي 6 - 3، حيث سجل جيان أولاً للعين في الدقيقة 11، وكرر الهداف الغاني تسجيله الهدف الأول بالجولة الأولى موسم 2014 - 2015 بتسجيله هدف من هدفين نظيفين فاز بهما العين على الوصل على ملعب استاد هزاع بن زايد.

العنزي

ورفض المدافع مهند العنزي إلا أن يشارك زميله المدافع إسماعيل أحمد قائمة الأوائل بتسجيله أول أهداف العين في موسم 2013 - 2014، حيث سجل هدف العين الوحيد بشباك فريق الشباب قبل الدمج في المباراة التي جرت على ملعب استاد مكتوم بن راشد وانتهت بفوز (الشباب) بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لي ميونغ

في موسم 2015 - 2016، سجل لاعب متوسط الميدان الكوري الجنوبي لي ميونغ القادم للعين من فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في يونيو من عام 2014 هدفاً في شباك الظفرة بالدقيقة 27 من المباراة التي جرت على ملعب استاد هزاع بن زايد، بالجولة الأولى وانتهت بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كايو

فاز العين على بني ياس بهدف دون رد سجله البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة الحالي، بالجولة الأولى من دوري المحترفين في المباراة التي جرت على ملعب استاد هزاع بن زايد في سبتمبر من عام 2016، موسم 2016 - 2017، وكان لوكاس قدم للعين في يوليو 2016 قادماً من نادي كاشيما انتلرز الياباني، واستمر معه حتى يناير 2020 قبل أن ينتقل لفريقه الحالي الشارقة.

بيرغ

في سبتمبر 2017، تعادل العين مع الوصل 2-2 على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من دوي المحترفين موسم 2017 - 2018، وسجل المهاجم السويدي السابق ماركوس بيرغ أول أهداف العين بذلك الموسم، بعدما تعاقد رسمياً مع الفريق البنفسجي في يونيو 2017 قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني.

حسين الشحات

لم يكتف المصري حسين الشحات القادم للعين من فريق المقاصة يناير 2018 بإنجازاته غير المسبوقة مع العين بتتويجه بثنائية الدوري والكأس في عام 2018 ووصوله لنهائي كأس العالم للأندية في العام نفسه، بل كان أول من سجل للفريق البنفسجي في موسم 2018 - 2019 بإحرازه هدفاً في شباك فريق الإمارات بالدقيقة الثانية من المباراة التي جرت على ملعب الأخير وانتهت بفوز العين 3 - 1.

2019

سجل لابا كودجو المهاجم التوغولى هداف العين أول أهداف العين بموسم 2019 - 2020، وكان ذلك في شباك اتحاد كلباء على ملعب استاد هزاع بن زايد في المباراة التي انتهت بفوز العين 3 - 2، وعاد اللاعب نفسه في موسم 2021 - 2022 ليسجل بأول جولة أمام خورفكان على ملعب الأخير وانتهت المباراة بفوز العين 3 - 1.كما سجل اللاعب ريان يسلم في أول جولة في موسم 2020 - 2021، بتسجيله الهدف الأول من هدفين نظيفين فاز بهما العين على خورفكان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز