56 % نسبة مشاركات المواطنين في افتتاحية «دورينا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك 195 لاعباً في مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ما بين لاعباً أساسياً وبديلاً في 7 مباريات، تنافس من خلالها 14 نادياً على تحقيق نتائج إيجابية في مستهل البطولة الأقوى والأطول في موسم كرة القدم 2022 - 2023.

وبلغ عدد اللاعبين المواطنين 109، ما بين لاعب أساسي واحتياطي، ومن بينهم 14 حارس مرمى، أي ما يعادل نسبة 56 % من عدد اللاعبين الذين شاركوا في مباريات الجولة الافتتاحية، وبدون حراس المرمى، بلغ عدد اللاعبين المواطنين 95 لاعباً، بنسبة 49 %، فيما بلغ عدد الأجانب المشاركين 56 لاعباً، بنسبة 28.7 %.

ووصل عدد اللاعبين المقيمين المشاركين في الجولة الأولى، 24 لاعباً، بنسبة 12.3 %، فيما بلغ عدد أبناء المواطنات وحملة الجواز ومواليد الدولة، 6 لاعبين، بنسبة 3 %.

وبدأت الأندية مبارياتها بتشكيلات رئيسة، ضمت 82 لاعباً مواطناً، بنسبة 53.2 %، و51 لاعباً أجنبياً، بنسبة 33.1 %، و15 لاعباً مقيماً، بنسبة 9.7 %، و3 لاعبين أبناء مواطنات، ولاعب واحد من حملة جواز الدولة، ولاعبين من مواليد الدولة، بإجمالي 6 لاعبين، بإجمالي نسبة 4 %.

قائمة

وتصدر الوصل والشارقة، قائمة الأندية التي بدأت مباراتها بتشكيلة ضمت أكبر عدد من اللاعبين المواطنين، بعدد 8 لاعبين لكل منهما، وتلاهما الجزيرة 7 لاعبين، ثم اتحاد كلباء، البطائح، الوحدة ودبا الفجيرة، وكل منهم بدأ بـ 6 لاعبين مواطنين.

فيما بلغ عدد اللاعبين البدلاء في المباريات السبع، 41 لاعباً، ومنهم 27 لاعباً مواطناً، بنسبة 66 %، وتم الدفع بـ 9 لاعبين مقيمين كبدلاء، بنسبة 22 %، وبـ 5 أجانب كبدلاء، بنسبة 12 %، ولم يكن هناك بدلاء من أبناء المواطنات، أو من حملة الجواز أو من مواليد الدولة.

وجاءت نسبة مشاركة اللاعبين المواطنين الكبيرة في المباريات، لترد على مخاوف البعض من تأثر مشاركتهم، بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم لكل نادٍ، من 4 إلى 5 لاعبين، مع عدم السماح بوجود أكثر من 6 لاعبين من الأجانب والفئات القادرة على تمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً، لكل فريق على أرض الملعب.

مواجهاتوالجدير بالذكر، أن مواجهات الجولة الأولى للدوري، أسفرت عن فوز البطائح على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين دون مقابل، وتعادل عجمان وضيفه العين 1-1، وفاز بني ياس على ضيفه خورفكان بهدف وحيد.

وتعادل الوصل وضيفه الوحدة 2-2، وتعادل النصر ومضيفه الظفرة 1-1، وفاز الجزيرة على ضيفه دبا الفجيرة بهدفين دون مقابل، وفاز الشارقة على مضيفه شباب الأهلي بهدفين دون مقابل.

فيما تنطلق الجولة الثانية الجمعة المقبل، بمواجهات خورفكان مع ضيفه الجزيرة، على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، والبطائح مع ضيفه الوصل، على ملعب استاد اتحاد كلباء، والشارقة مع ضيفه بني ياس، على استاد الشارقة، ودبا الفجيرة مع شباب الأهلي، على ملعب استاد دبا.

وتستكمل الجولة السبت المقبل، بمواجهات العين مع الظفرة، على استاد هزاع بن زايد، والنصر مع عجمان، على ملعب استاد آل مكتوم، والوحدة مع اتحاد كلباء، على استاد آل نهيان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز