مرزوق المنصوري: البداية الجيدة منحت «السماوي» الثقة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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وصف مرزوق المنصوري مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس أن فوز السماوي على خورفكان في أول مباراة في دوري أدنوك للمحترفين بـ«المهم والإيجابي» في افتتاح المسابقة، وأنه منح الفريق ثقة كبيرة في بداية الموسم من أجل تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال إن الفريق حقق الأهم في الجولة الأولى بحصد النقاط الثلاث بغض النظر عن الأداء الذي من الطبيعي ألا يظهر في أفضل مستوياته كونها أول مباراة رسمية في الموسم. وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين وإدارة النادي قدموا عملاً كبيراً خلال فترة الإعداد والجميع اجتهد حتى يظهر الفريق بأفضل صورة ممكنة خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن البداية جيدة للغاية ولكن السباق لا يزال طويلاً على مدار الموسم.

حضور مميز

وأوضح: نسعى في بني ياس أن يكون حضورنا مميزاً وقوياً في دوري أدنوك هذا الموسم، وطوينا صفحة الفوز على خورفكان الذي جاء صعباً نظراً لقوة المنافس، وبدأ التركيز على مواجهة صعبة أخرى أمام فريق الشارقة الذي ظهر بشكل قوي أمام شباب الأهلي مما يؤكد أن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام السماوي.

وقال: إن البطاقة الحمراء المجانية التي حصل عليها أحمد شحدة أبو ناموس سيتم التعامل معها وفقاً للوائح النادي في مثل هذه الحالات بعدما حصل اللاعب على إنذار ثانٍ من دون مبرر كلف الفريق خسارة لاعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشدداً على أن غياب أي لاعب قد يكلفه مكانه في التشكيلة الأساسية في حال إثبات البديل لوجوده وتمسكه بالفرصة وهو المبدأ الذي يتعامل به الجهاز الفني.

وأشار المنصوري إلى أن الوافد الجديد رافائيل إلياس «باباغايو» رغم أنه انضم للفريق قبل أيام قليلة من مباراة خورفكان إلا أنه ظهر بشكل طيب وستشهد الأيام المقبلة تأقلمه بشكل أكبر مع الفريق وهو مهاجم جيد ونأمل أن يحقق الإضافة المطلوبة، كما أن الأداء سيتحسن بمرور الوقت ويصل التفاهم والانسجام بين اللاعبين إلى مستوى أفضل.

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