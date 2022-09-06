إسماعيل مطر «كبير» الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يتصدر إسماعيل مطر، قائد الوحدة، نجم الكرة الإماراتية والخليجية والآسيوية، قائمة أكبر لاعبي أندية دوري المحترفين سناً، بعمر 39 عاماً، فيما يعد المالي عمر تراوري جناح الجزيرة أصغر اللاعبين، وذلك حسب الرصد الذي أجرته «البيان» لأعمار اللاعبين المقيدين في كشوف الفريق الأول بجميع الأندية التي أيضاً تستعين في بعض المباريات بلاعبين صغار السن من فرق المراحل السنية والرديف في مباريات الدوري، ولكنهم لا يوجدون ضمن قائمة الكشوف الرسمية.

وتضم قائمة دوري المحترفين، 14 نادياً، ويبلغ إجمالي عدد اللاعبين 352 لاعباً، ويعد إسماعيل مطر المولود في 7 أبريل 1983 الأكبر سناً وسط هذه المجموعة التي سبقها بالركض في المستطيل الأخضر، ومن أكثر اللاعبين عطاء عبر مسيرة حافلة استمرت 20 عاماً وما زالت متواصلة وحقق فيها الكثير من النجاحات سواء مع ناديه أو مختلف المنتخبات الوطنية، وكانت البداية في موسم 2003 - 2004 بشعار «العنابي» أمام دبا في مسابقة كأس رئيس الدولة، وظهر مطر في أول مباريات الموسم الحالي مع فريقه أمام الوصل وقدم مستوى متميزاً أكد به أنه ما زال قادراً على مواصلة رحلة التألق في موسم يبحث عبره عن إنجاز جديد لناديه ولنفسه.

وتضم قائمة أكبر 10 لاعبين سناً في المحترفين، 3 لاعبين من «شباب الأهلي»، ولاعبين من «الوحدة»، ومثلهما من «الظفرة»، ولاعباً من أندية «الجزيرة»، «عجمان»، «دبا»، ويبدو لافتاً وجود 3 حراس مرمى ضمن القائمة بقيادة، ماجد ناصر، عبدالله سلطان، علي خصيف، في تأكيد أن حارس المرمى الأطول عمراً في الملاعب.

الأصغر

أما قائمة أصغر 10 لاعبين سناً يوجدون في كشوف أندية المحترفين من مواليد عامي 2001 و2002، فيتصدرها المالي عمر تراوري نجم الجزيرة الشاب المولود في 20 يونيو 2002 والذي حقق نجاحاً كبيراً مع «فخر أبوظبي» منذ انضمامه إليه قبل موسمين، ويشارك في ثالث مواسمه، وسبق له المشاركة في 44 مباراة بدوري المحترفين وأحرز 6 أهداف، ويعد من العناصر المهمة التي تحظى بثقة المدرب مارسيل كايزر.

ويتصدر الجزيرة قائمة اللاعبين الأصغر سناً، بوجود 3 من عناصره المتميزة، ضمن قائمة «العشرة»، ولاعبين من «الوحدة»، ولاعبين من «العين»، ولاعب من أندية «شباب الأهلي»، «الظفرة»، البطائح، وهنالك 20 لاعباً من مختلف الفرق في أعمار متقاربة لهذه المجموعة ما يؤكد دعم الأندية للاعبين الصغار أصحاب الموهبة من مختلف الفئات سواء المواطنين أو المقيمين.

20

تبلغ فترة أعمار اللاعبين 20 عاماً، بداية من 1983 وحتى 2002، ويعد مواليد عام 2000 أكثر اللاعبين وجوداً في المحترفين بـ47 لاعباً، وبشكل عام تظهر الإحصائية تركيز الأندية في التعاقدات على الأصغر سناً من أجل المحافظة على الفرق لعدد طويل من السنوات في محاولة للاستقرار والانسجام ما ينعكس إيجاباً على الأداء وتحقيق الطموحات.

30

حسب اللوائح والتعديلات الجديدة يحق لكل نادٍ التعاقد مع 30 لاعباً، يتم توزيعهم على عدة فئات، بعد أن تم تقليص الكشوف من 36 إلى 30 بداية من الموسم الحالي، وعلى الرغم من التقليص لا يوجد نادٍ أكمل كشوفه، ويعد دبا الفجيرة الأكثر قيداً في كشوف الفريق الأول بـ29 لاعباً، وأدناها نادي الظفرة 20 لاعباً فقط، إذ يمتلك فرصة التعاقد مع 10 لاعبين جدد.

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